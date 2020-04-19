Экономика
Piter.tvМинпромторг не выявил серьезных изменений цен на продукты в РФ
Глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в его ведомстве не выявили существенных изменений цен на продукты в России. Колебания цен Мантуров оценил как несущественные.
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Мантуров посоветовал пить травяные чаи в преддверии возможного подорожания импорта
Интерфаксвчера в 09:32
В Минпромторге утверждают, что не фиксируют существенных изменений цен на продукты
Эхо Москвывчера в 09:03
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:38, Ашберн
Политика
Минздрав России испытает вакцину от коронавируса после 1 июня
По предварительным данным Минздрава России, в начале лета планируется провести клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.
Невские Новости 09:10
Политика
В России продлили просроченные водительские права и паспорта
«Признать действительными на территории РФ паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ, и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истёк или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно», - говорится в сообщении.
Северпост 18 апреля в 05:07
Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Во Владикавказе на площади в центре города проходит несогласованный митинг против режима самоизоляции, действующего по всей стране из-за пандемии коронавируса, сообщает корреспондент «Коммерсанта».
Ведомости 08:51
Шоу-бизнес
Нюша в полупрозрачном платье восхитила фанатов
Российская исполнительница Нюша поделилась с подписчиками архивной фотографией. Поклонников восхитили идеальные ноги певицы.
Народные новости 06:34
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Общество
Собянин назвал достаточными введенные в Москве ограничения
Говоря о режиме всеобщей самоизоляции, Собянин заявил, что эту меру нужно продолжать применять, поэтому московские власти продлили ограничения, в том числе пропускной режим, до 1 мая.
РБК 08:35
Авто
Культовый ВАЗ-2101 празднует 50-летний юбилей
Первый седан ВАЗ-2101, ставший одним из самых популярных автомобилей в СССР, сошел с конвейера 19 апреля 1970 года.
Политическая Экспертиза вчера в 11:35
Экономика
Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта
В апреле сумма выданных наличных составила 326,9 млрд. Таким образом, с начала марта россияне получили более 1,026 трлн рублей.
ТАСС вчера в 15:59
Политика
Академик назвал Путину срок минимизации последствий от коронавируса
Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обастановке назвал срок, который необходим для минимизации последствий от распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 08:42
Политика
Россия заключила с США контракт на поставку деталей для аппаратов ИВЛ
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России прокомментировал сотрудничество с Италией и США.
RT на русском 09:20
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия
На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом
Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
Здоровье
Из второго владимирского роддома выписали всех женщин
На номер «Вестей» в WhatsApp +7 919 019 62 62 пришло видео от Евгении, на котором беременная женщина утверждает, что всех, кто собирался рожать во втором роддоме, сейчас выселяют.
ГТРК Владимир 06:04
Культура
Минкульт возместит потери музеев и театров
Министерство культуры планирует восполнить потери крупных театров и музеев в течение 3 месяцев.
Орфей 07:00
Общество
Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Наука
В РАН оценили сценарий искусственного происхождения коронавируса
В РАН оценили сценарий искусственного происхождения китайского коронавируса.
Evo-rus.com 07:52
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции.
Российская газета 00:26
Футбол
В Испании договорились доиграть сезон Ла Лиги
Руководство Ла Лиги, Федерация футбола Испании и Высший спортивный совет провели онлайн-совещание, по итогам которого решили завершить текущий сезон Примеры.
ODDS.ru вчера в 13:03
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в российских регионах
Другие регионы страны отстают от Москвы и Московской области по темпам роста и развитию заболевания в среднем на 2—3 недели.
RT на русском 07:33
Армия и оружие
Минобороны Белоруссии оценило возможность проведения парада 9 мая
Складывающаяся в Белоруссии эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам страны проводить плановые мероприятия боевой подготовки, включая проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой отечественной войне 9 мая, говорится в письме министерства обороны страны за подписью руководителя ведомства Виктора Хренина.
РИА Новости 09:19
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов Мосбиржи
Позднее курс доллара достиг отметки 74,66 рубля, а евро — 81,13 рубля. Рынок акций тоже отметился падением биржевых индексов.
Экономика сегодня 03:53
Гаджеты
В Xiaomi откроют доступ к MIUI 12 до мая
Следующая версия оболочки MIUI 12 пока еще не дебютировала, но производитель может открыть регистрацию до мая.
OAnews 00:12
Экономика
В России зафиксировали снижение числа потребительских кредитов
Эксперты зафиксировали снижение количества выданных потребительских кредитов за первые месяцы 2020 года на фоне ограничений по коронавирусу.
RT на русском 06:01
Общество
Постановление о максимальных выплатах безработным россиянам подписано
17 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
Vologda-poisk.ru 05:27
Происшествия
В Екатеринбурге оштрафованы первые нарушители режима самоизоляции
В Екатеринбурге оштрафовали первых трех нарушителей режима профилактической самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса.
Российская газета 08:51
Авто
Минивэн Volkswagen Viloran полностью рассекретили
За последнее время на китайском рынке сильно увеличилась конкурентная борьба в сегменте премиальных минивэнов.
Car.ru вчера в 02:38