Глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в его ведомстве не выявили существенных изменений цен на продукты в России. Колебания цен Мантуров оценил как несущественные.

Минпромторг не выявил серьезных изменений цен на продукты в РФ

Политика В России продлили просроченные водительские права и паспорта «Признать действительными на территории РФ паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ, и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истёк или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно», - говорится в сообщении. 579

Общество Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции Во Владикавказе на площади в центре города проходит несогласованный митинг против режима самоизоляции, действующего по всей стране из-за пандемии коронавируса, сообщает корреспондент «Коммерсанта». 2,7K

Шоу-бизнес Нюша в полупрозрачном платье восхитила фанатов Российская исполнительница Нюша поделилась с подписчиками архивной фотографией. Поклонников восхитили идеальные ноги певицы.

Общество Собянин назвал достаточными введенные в Москве ограничения Говоря о режиме всеобщей самоизоляции, Собянин заявил, что эту меру нужно продолжать применять, поэтому московские власти продлили ограничения, в том числе пропускной режим, до 1 мая. 309

Авто Культовый ВАЗ-2101 празднует 50-летний юбилей Первый седан ВАЗ-2101, ставший одним из самых популярных автомобилей в СССР, сошел с конвейера 19 апреля 1970 года. 41

Политика Академик назвал Путину срок минимизации последствий от коронавируса Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обастановке назвал срок, который необходим для минимизации последствий от распространения коронавируса.

Происшествия На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. 219

Здоровье Из второго владимирского роддома выписали всех женщин На номер «Вестей» в WhatsApp +7 919 019 62 62 пришло видео от Евгении, на котором беременная женщина утверждает, что всех, кто собирался рожать во втором роддоме, сейчас выселяют. 5

Культура Минкульт возместит потери музеев и театров Министерство культуры планирует восполнить потери крупных театров и музеев в течение 3 месяцев. 7

Энергетика Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель. 560

Происшествия В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции. 351

Футбол В Испании договорились доиграть сезон Ла Лиги Руководство Ла Лиги, Федерация футбола Испании и Высший спортивный совет провели онлайн-совещание, по итогам которого решили завершить текущий сезон Примеры.

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. 671

Общество Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в российских регионах Другие регионы страны отстают от Москвы и Московской области по темпам роста и развитию заболевания в среднем на 2—3 недели. 29

Армия и оружие Минобороны Белоруссии оценило возможность проведения парада 9 мая Складывающаяся в Белоруссии эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам страны проводить плановые мероприятия боевой подготовки, включая проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой отечественной войне 9 мая, говорится в письме министерства обороны страны за подписью руководителя ведомства Виктора Хренина. 19

Экономика В России зафиксировали снижение числа потребительских кредитов Эксперты зафиксировали снижение количества выданных потребительских кредитов за первые месяцы 2020 года на фоне ограничений по коронавирусу. 9