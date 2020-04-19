Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что ведомство не фиксирует каких-либо серьезных изменений цен на продукты в стране. Об этом он сказал в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

Минпромторг не выявил серьезных изменений цен на продукты в России

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