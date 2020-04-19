Экономика
Газета.RuМинпромторг не выявил серьезных изменений цен на продукты в России
Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что ведомство не фиксирует каких-либо серьезных изменений цен на продукты в стране. Об этом он сказал в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".
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Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российская газета 10:20
Общество
МЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса
Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС.
Газета.Ru 03:47
Общество
В Краснодарском крае врачам порекомендовали самим шить бахилы
Как сообщает издание "Подъем", сотрудница больницы в городе Кимры Тверской области опубликовала видео, где рассказала, что там лежит пациент с коронавирусом, но никакие защитные меры для других пациентов и врачей не предпринимаются.
Новые Известия 09:49
Общество
Правозащитники попросили проверить сериал «Зулейха открывает глаза»
Реальное время 00:50
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 17 апреля в 13:39
Экономика
В ФНБ к концу года останется семь триллионов рублей
Силуанов напомнил, что в 2020-м власти намерены выделить на поддержку экономики и соцсферы два триллиона рублей.
РИА Новости 07:24
Кино
Джеймс Ганн составил список лучших боевиков. В него вошел один российский фильм
Режиссер Джеймс Ганн («Стражи Галактики») составил список лучших боевиков, в который вошли более 50 фильмов.
Афиша Daily вчера в 08:27
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Шоу-бизнес
О состоянии Надежды Бабкиной рассказал ее гражданский муж-ижевчанин
О состоянии Надежды Бабкиной рассказал ее гражданский муж-ижевчанин.
Izhlife 07:57
Общество
Часть граждан РФ не пустили на спецрейс из Таиланда
Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:19 — REGNUM В Бангкоке часть граждан России не пустили на спецрейс до Екатеринбурга.
REGNUM 04:19
Общество
В Башкирии с понедельника меняются правила выхода на работу
С 20 апреля выйти на работу в организации, деятельность которых не приостановлена, можно будет при наличии документа, удостоверяющего личность, и пропуска на бумажном носителе по новой форме.
Газета Республика Башкортостан 02:55
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58
Единоборства
Цзю высказался о критике в адрес Хабиба
Газета.Ru 09:52
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Общество
В США прошли массовые протесты против карантина
В субботу, 18 апреля, в США прошли протесты с требованием отменить карантин. Об этом сообщается на телеканале Fox News.
Страна Советов on-line 08:47
Футбол
РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу
Стали известны возможные сроки возобновления сезона Российской премьер-лиги, приостановленного из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 10:33
Гаджеты
В России создан мини-ПК на процессоре «Байкал»
Производительность созданному в России мини-ПК обеспечивает процессор «Байкал-Т1» с двумя ядрами P5600 MIPS 32 r5, ранее проходивший под обозначением BE-T1000.
OAnews вчера в 06:05
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в мае
На большей части европейской территории России в мае ожидается теплая погода.
Mockva.ru вчера в 05:49
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Происшествия
В поселке Бурятии медвежонок-потеряшка вышел к людям
Московский Комсомолец Улан-Удэ 00:35
Экономика
С начала марта россияне сняли через банкоматы почти триллион рублей
Самое большое изъятие наличности через банкоматы и банковские отделения произошло после того, как Владимир Путин объявил нерабочим весь апрель и призвал граждан сидеть по домам, чтобы замедлить распространение коронавируса.
Новые Известия 10:21
Кино
Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов
РИА Новости 17 апреля в 22:14
Футбол
Шюррле помог Тедеско улететь в Германию на частном самолете
Немецкая газета Bild сообщает о том, что полузащитник Спартака Андре Шюррле помог организовать частный авиарейс для главного тренера команды Доменико Тедеско.
Советский спорт 10:16
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
Происшествия
Тело младенца нашли в реке в Новой Москве
В поселке Воскресенское в Новой Москве обнаружили тело младенца в реке.
Газета.Ru 09:59
Общество
В Ростове для въезда и передвижения по городу введут новые разрешения
Новые разрешения для въезда и передвижения по территории города введут в донской столице.
Donday.ru 07:11
Политика
Сенатор Мархаев призвал ввести в России режим ЧС
Ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в России из-за распространения коронавируса призвал сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев на заседании Совете Федерации, 17 апреля сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
ИА Красная Весна 17 апреля в 14:44
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами к коронавирусу
Власти Москвы установили выплаты донорам крови с антителами к COVID-19 из расчёта 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы, за 600 мл — 5000 рублей.
RT на русском 03:07
Общество
Названы сроки выпуска автомобилей Aurus
Как ранее сообщал гендиректор Aurus Адиль Ширинов, уже собрано более 700 предзаказов на автомобили.
Вести.Ru 09:56