Экономика
ИзвестияМинпромторг не зафиксировал серьезных изменений цен на продукты
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ведомство не зафиксировало существенных изменений цен на продукты в стране. Он отметил, что фиксируемые колебания являются несущественными.
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В Минпромторге утверждают, что не фиксируют существенных изменений цен на продукты
Эхо Москвывчера в 09:03
Мантуров посоветовал пить травяные чаи в преддверии возможного подорожания импорта
Интерфаксвчера в 09:32
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:31, Ашберн
Космос
Daily Express: советские ученые нашли жизнь на Венере
Как заявил профессор ВМН Кристофер Оруэлл, в те времена американские астрофизики были сосредоточены на изучении Марса и Луны, так как экстремальные условия на поверхности Венеры препятствовали ее детальному изучению.
Вечерний курьер 05:30
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Общество
Суд смягчил срок активисту Котову
Газета.Ru 10:01
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
Российская газета 08:21
Авто
Петербургский завод Hyundai продолжает работать в одну смену
Петербургский завод Hyundai, возобновивший производство на прошлой неделе, в период с 20 по 24 апреля продолжит работать в одну смену.
Автоновости дня 06:13
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Политика
Путин: Россия заключила контракт с США на поставку деталей для ИВЛ
Москва, 20 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Россия заключила контракт с США на поставку деталей для аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
REGNUM 10:23
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
В Москве стабилизировалось число тяжелобольных коронавирусом
В течение десяти последних дней количество тяжелобольных стабилизировалось где-то на уровне 1–1,3 тыс. в сутки.
Известия 08:16
Политика
Мишустин: Ряд регионов не освоил средства для борьбы с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ряд регионов до сих пор не освоил средства из первого транша, направленного для борьбы с коронавирусной инфекцией.
РЕН ТВ 06:12
Армия и оружие
Минобороны Белоруссии оценило возможность проведения парада 9 мая
Складывающаяся в Белоруссии эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам страны проводить плановые мероприятия боевой подготовки, включая проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой отечественной войне 9 мая, говорится в письме министерства обороны страны за подписью руководителя ведомства Виктора Хренина.
РИА Новости 09:19
Общество
Верховный суд первым в России перешел на «интернет-правосудие»
Сегодня же стало известно, что Верховный суд первым среди российских судов начнет рассматривать дела по интернету.
Новости РуФокс 09:37
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Хоккей
Гарнетт: годы в России изменили мою жизнь, я снова начал получать удовольствие от игры
Известный голкипер Майкл Гарнетт, игравший в России за «Нефтехимик», ХК МВД, московское «Динамо» и «Трактор», подвёл итоги своей карьеры.
Чемпионат 09:41
Происшествия
На Украине из-за массовой драки полицейским пришлось открыть огонь
Волноваха, Украина, 20 апреля 2020, 17:11 — REGNUM В оккупированной Украиной части Донбасса произошла массовая драка с участием почти ста человек, сообщает 20 апреля пресс-служба национальной полиции Украины.
REGNUM 10:11
Общество
Безработные ямальцы получат максимальное пособие
Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта.
ГТРК Ямал 10:01
Энергетика
«Газпром нефть» начала производство антисептиков
"Газпром нефть" ради борьбы с коронавирусом начала производство антисептических растворов на резервных мощностях предприятий "Газпромнефть-смазочные материалы" в Московской области и Нижнем Новгороде.
Интерфакс 10:01
Здоровье
Академик РАН призвал не драматизировать ситуацию с коронавирусом
О вспышке заболевания, вызванной коронавирусом нового типа СOVID-19, власти Китая сообщили в конце прошлого года.
Парламентская газета 08:57
Политика
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко ускорить регистрацию вакцины от коронавируса и ввоза необходимого для производства лекарства оборудования.
Петербургский дневник 10:07
Общество
Академик рассказал Путину, как коронавирус обманывает иммунитет
Часть генома коронавируса направлена на то, чтобы постоянно меняться таким образом, чтобы иммунная система человека вырабатывала антитела, которые не смогут его нейтрализовать, сообщил директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Комсомольская правда 08:45
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Общество
Ростовская область вошла в число самых вымирающих регионов России
Естественная убыль населения в Ростовской области за период с 2017 по 2019 годы составила 46,5 тысяч человек.
Блокнот Ростов-на-Дону 02:26
Армия и оружие
Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии
Российские военные сопроводили самолет-разведчик США, который следовал над нейтральными водами Средиземного моря в сторону российских военных объектов в Сирии.
РБК 06:28
Здоровье
Минздрав назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом в России
В России более 700 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 10:13
Здоровье
Путин провел совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел видеосовещание, посвященное ситуации с коронавирусом и санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
РИА Новости 09:07
Здоровье
Глава Минздрава оценил эффект от режима самоизоляции в Москве
Снижающийся поток госпитализированных с COVID-19 в столичных больницах говорит об эффективности мер по самоизоляции, считает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Экономика сегодня 03:58