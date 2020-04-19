Экономика

ИзвестияИзвестияМинпромторг не зафиксировал серьезных изменений цен на продукты

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ведомство не зафиксировало существенных изменений цен на продукты в стране. Он отметил, что фиксируемые колебания являются несущественными.
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Минпромторг не ожидает проблем с продовольствием в России

РИА Новости09:47

В Минпромторге не регистрируют серьезных изменений цен на продукты

Российская газета09:42

Минпромторг не зафиксировал серьезных изменений цен на продукты

Известия08:54

Минпромторг отчитался по ситуации с ценами на продовольствие

Вести.Ru09:16

В Минпромторге утверждают, что не фиксируют существенных изменений цен на продукты

Эхо Москвы09:03

Минпромторг не выявил серьезных изменений цен на продукты в России

Газета.Ru09:16

В Минпромторге не зафиксировали существенных изменений цен на продукты в России

ТАСС08:51
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:29, Ашберн
Общество

В России за сутки выявили 6060 новых заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 6060 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах.
РБК 04:15
1
Происшествия

На Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:37
326
Религия

Полиция прервала крестный ход в Петербурге

Эхо Москвы 11:07
59
Политика

Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин в поздравления с Пасхой обратился к россиянам.
РИА Новости 05:28
413
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
2,2K
Культура

В Москве умер композитор Александр Вустин

Композитор Александр Вустин умер в Москве в возрасте 76 лет, сообщает ТАСС. Композитор ушел из жизни 19 апреля.
Москва 24 08:45
3
Шоу-бизнес

Бари Алибасов оформил квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной на помощника

OAnews 10:48
12
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
723
Армия и оружие

СМИ: Иран скопировал израильскую ракету и уже её испытал

В случае если характеристики иранской ракеты соответствуют тем, которые заложены в израильскую, иранские военные вполне могут попытаться использовать ракету против израильских военных в случае повторных нападений, — отмечает специалист.
News.ru 09:58
1
Общество

Жители Подмосковья смогут получить цифровой пропуск по СМС

Жители Московской области смогут, отправив СМС по короткому номеру 0250, получить цифровой пропуск для необходимых поездок, которые допускаются в период самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 11:02
70
Экономика

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
373
Армия и оружие

Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии

Российские военнослужащие вместе с военными подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС Италии продезинфицировали дома престарелых в двух населенных пунктах Ломбардии, сообщает Минобороны РФ.
РИА Новости 17 апреля в 22:04
59
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
53
Музыка

Little Big выступят на концерте «Евровидения»

Российские музыканты Little Big выступят на онлайн-концерте «Евровидения», который будет называться Europe Shine A Light.
Lenta.ru 16 апреля в 08:58
182
Кино

Актер из «Папа, сдохни!» Александр Кузнецов: «Я уже не надеялся, что фильм кто-то посмотрит». На Западе восхищаются картиной, которую не заметили в России

Дождь 10:26
Политика

Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав

Паспорта РФ и водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля, до конца этого периода признаются действительными.
RT на русском вчера в 10:09
568
Происшествия

Волгоградцам раскрыли информацию по 14 новым случаям коронавируса

В Волгоградской области за последние сутки выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
РИАЦ 08:53
Экономика

С начала марта россияне сняли через банкоматы почти триллион рублей

Самое большое изъятие наличности через банкоматы и банковские отделения произошло после того, как Владимир Путин объявил нерабочим весь апрель и призвал граждан сидеть по домам, чтобы замедлить распространение коронавируса.
Новые Известия 10:21
4
Здоровье

«И встает вопрос: это мир микробов или людей?» Интервью молекулярного биолога Сергея Нетесова, который 17 лет руководил наукой в «Векторе»

Ничтожное существо, о котором еще в начале 2020 года мир людей не имел почти никакого представления, сегодня правит людьми.
Новая газета 05:00
Общество

Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»

Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru вчера в 08:22
1,4K
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
2,6K
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова без Джигана отметила праздник сына

Пока известный музыкант и репер Джиган находится на лечении, в его большом загородном доме праздик — день рождения младшего сына Давида, которому 18 апреля исполнилось 2 месяца.
Что происходит 10:48
7
Общество

В Великобритании начнут производить вакцину от коронавируса

В Великобритании со следующей недели начнут выпуск вакцины от коронавирусной инфекции, несмотря на её не прохождение клинических испытаний.
Мойка78 вчера в 21:01
79
Экономика

Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей

В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет.
Коммерсантъ 08:48
996
Наука

Раскрыты новые тяжелые последствия коронавируса для организма

«Впоследствии должны быть срочно проведены исследования, которые позволят оценить, может ли переливание крови быть полезным в этих клинических условиях, чтобы предотвратить развитие тяжелой болезни и летальный исход», — говорится в тексте.
Lenta.ru 08:38
61
Здоровье

Онищенко рассчитал сроки снятия карантина

Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
80
Космос

Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона»

10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее.
AstroNews.ru 08:07
Общество

В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории

Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
44
Происшествия

В Калужской области умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с коронавирусом скончались в минувшие сутки в Калужской области, при этом общее число заболевших выросло на 40 человек – до 228, сообщило правительство региона.
РИА Новости 04:54
16
Общество

Прилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор

Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор.
REGNUM 04:09
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