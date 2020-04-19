Экономика
ИзвестияМинпромторг не зафиксировал серьезных изменений цен на продукты
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ведомство не зафиксировало существенных изменений цен на продукты в стране. Он отметил, что фиксируемые колебания являются несущественными.
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Общество
В России за сутки выявили 6060 новых заразившихся коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 6060 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах.
РБК 04:15
Происшествия
На Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:37
Религия
Полиция прервала крестный ход в Петербурге
Эхо Москвы 11:07
Политика
Путин поздравил россиян с Пасхой
Президент России Владимир Путин в поздравления с Пасхой обратился к россиянам.
РИА Новости 05:28
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Культура
В Москве умер композитор Александр Вустин
Композитор Александр Вустин умер в Москве в возрасте 76 лет, сообщает ТАСС. Композитор ушел из жизни 19 апреля.
Москва 24 08:45
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Армия и оружие
СМИ: Иран скопировал израильскую ракету и уже её испытал
В случае если характеристики иранской ракеты соответствуют тем, которые заложены в израильскую, иранские военные вполне могут попытаться использовать ракету против израильских военных в случае повторных нападений, — отмечает специалист.
News.ru 09:58
Общество
Жители Подмосковья смогут получить цифровой пропуск по СМС
Жители Московской области смогут, отправив СМС по короткому номеру 0250, получить цифровой пропуск для необходимых поездок, которые допускаются в период самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 11:02
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
Армия и оружие
Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
Российские военнослужащие вместе с военными подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС Италии продезинфицировали дома престарелых в двух населенных пунктах Ломбардии, сообщает Минобороны РФ.
РИА Новости 17 апреля в 22:04
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Музыка
Little Big выступят на концерте «Евровидения»
Российские музыканты Little Big выступят на онлайн-концерте «Евровидения», который будет называться Europe Shine A Light.
Lenta.ru 16 апреля в 08:58
Кино
Актер из «Папа, сдохни!» Александр Кузнецов: «Я уже не надеялся, что фильм кто-то посмотрит». На Западе восхищаются картиной, которую не заметили в России
Дождь 10:26
Политика
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Паспорта РФ и водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля, до конца этого периода признаются действительными.
RT на русском вчера в 10:09
Происшествия
Волгоградцам раскрыли информацию по 14 новым случаям коронавируса
В Волгоградской области за последние сутки выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
РИАЦ 08:53
Экономика
С начала марта россияне сняли через банкоматы почти триллион рублей
Самое большое изъятие наличности через банкоматы и банковские отделения произошло после того, как Владимир Путин объявил нерабочим весь апрель и призвал граждан сидеть по домам, чтобы замедлить распространение коронавируса.
Новые Известия 10:21
Здоровье
«И встает вопрос: это мир микробов или людей?» Интервью молекулярного биолога Сергея Нетесова, который 17 лет руководил наукой в «Векторе»
Ничтожное существо, о котором еще в начале 2020 года мир людей не имел почти никакого представления, сегодня правит людьми.
Новая газета 05:00
Общество
Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru вчера в 08:22
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова без Джигана отметила праздник сына
Пока известный музыкант и репер Джиган находится на лечении, в его большом загородном доме праздик — день рождения младшего сына Давида, которому 18 апреля исполнилось 2 месяца.
Что происходит 10:48
Общество
В Великобритании начнут производить вакцину от коронавируса
В Великобритании со следующей недели начнут выпуск вакцины от коронавирусной инфекции, несмотря на её не прохождение клинических испытаний.
Мойка78 вчера в 21:01
Экономика
Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей
В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет.
Коммерсантъ 08:48
Наука
Раскрыты новые тяжелые последствия коронавируса для организма
«Впоследствии должны быть срочно проведены исследования, которые позволят оценить, может ли переливание крови быть полезным в этих клинических условиях, чтобы предотвратить развитие тяжелой болезни и летальный исход», — говорится в тексте.
Lenta.ru 08:38
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
Космос
Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона»
10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее.
AstroNews.ru 08:07
Общество
В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории
Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
Происшествия
В Калужской области умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с коронавирусом скончались в минувшие сутки в Калужской области, при этом общее число заболевших выросло на 40 человек – до 228, сообщило правительство региона.
РИА Новости 04:54
Общество
Прилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор
Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор.
REGNUM 04:09