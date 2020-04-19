Министерство промышленности и торговли не фиксирует существенных изменений цен на продукты в России. Об этом рассказал глава министерства Денис Мантуров. В программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» он заявил, что колебания цен очень несущественные.

В Минпромторге оценили повышение цен на продукты в России

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