Экономика
Mockva.ruВ Минпромторге оценили повышение цен на продукты в России
Министерство промышленности и торговли не фиксирует существенных изменений цен на продукты в России. Об этом рассказал глава министерства Денис Мантуров. В программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» он заявил, что колебания цен очень несущественные.
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Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
Общество
Жители Подмосковья теперь могут получить цифровой пропуск по СМС
Жители Подмосковья теперь могут получить цифровой пропуск для поездок по региону и Москве, отправив СМС на номер 0250.
Life.ru вчера в 10:39
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Происшествия
В Югре умерла первая пациентка с коронавирусом
Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Ханты-Мансийском автономном округе, у 70-летней женщины была тяжелая пневмония, сообщает региональный оперативный штаб по профилактике инфекции.
РИА Новости 01:42
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Инфекционист рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус ведет себя очень странно. Диагностика COVID-19 в связи с этим затруднена.
Российская газета вчера в 23:47
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
Вести.Ru вчера в 13:45
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Экономика
Глава ВТБ: банки могут потерять 2,5 трлн руб. из-за пандемии
Российский банковский сектор в текущем году из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. Как сообщил глава ВТБ Андрей Костин, это пессимистичная оценка.
Накануне.Ru вчера в 22:19
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС вчера в 06:23
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова без Джигана отметила праздник сына
Пока известный музыкант и репер Джиган находится на лечении, в его большом загородном доме праздик — день рождения младшего сына Давида, которому 18 апреля исполнилось 2 месяца.
Что происходит вчера в 10:48
Единоборства
Украинский боксёр Усик высказался о Зеленском
Боксёр Александр Усик поделился мнением о президенте Украины Владимире Зеленском.
RT на русском вчера в 14:43
Общество
Часть граждан РФ не пустили на спецрейс из Таиланда
Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:19 — REGNUM В Бангкоке часть граждан России не пустили на спецрейс до Екатеринбурга.
REGNUM вчера в 04:19
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Здоровье
Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса
Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно.
Lenta.ru вчера в 23:13
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК вчера в 12:13
Шоу-бизнес
Дарья Мороз выбыла из шоу «Танцы со звездами»
Пятый канал вчера в 19:26
Кино
Юрий Быков снимет сериал про нулевые
Российский режиссёр Юрий Быков работает над сценарием фильма про 2000-е годы.
News.ru 18 апреля в 13:04
Происшествия
Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома
РИА Новости вчера в 16:56
Технологии
Четыре признака покажут, что мобильное приложение шпионит за вами
Просит разрешение на использование ненужных ему данных По мнению создателя Avast, приложения для Android слишком часто запрашивают доступ к данным и функциям смартфонов.
Территория новостей вчера в 12:34
Здоровье
Вирусолог объяснил рост числа новых случаев коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с газетой "Взгляд" объяснил, что рост количества новых случаев коронавируса в России связан с увеличением числа проводимых тестов.
РИА Новости 01:52
Общество
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 17:40
Общество
Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России
Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости вчера в 02:17
Общество
Глава Хакасии отстранил от работы своего обвиняемого во взятке зама
Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от занимаемых должностей своего заместителя и министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 00:42
Авто
Премьера нового Jeep Grand Cherokee откладывается
Концерн Fiat-Chrysler перенесет на три месяца премьерные показы двух новых внедорожников.
MotorPage.Ru 17 апреля в 12:31
Общество
Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России
По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
Петрозаводск говорит вчера в 06:35
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
На Ставрополье скончался четвертый пациент с коронавирусом
Московский Комсомолец 01:32
Космос
Al Jazeera (Катар): планета Нибиру. Действительно ли конец Земли близок? (Al Jazeera)
Кстати говоря, ученые расшифровали древние тексты цивилизации Майя и пришли к выводу, что конец света наступит в 2012 году в результате столкновения Земли с другой планетой.
ИноСМИ 18 апреля в 17:30