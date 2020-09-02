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Минпромторг объяснил идею запретить фотографировать книги в магазинах

«Именно на ограничение копирования и фотографирования печатных изданий на территории книжных магазинов до приобретения товара направлен пункт 78 предложенного к обсуждению проекта правил», — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что речь не идёт о внешнем виде изданий.В источнике
С чего всё началось
"Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале
 проектов правовых актов.
ТАСС19:51
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РИА Новости

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

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ИА Красная Весна

Возможный запрет фотографирования книг изумил пользователей Яндекс.Новостей

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Газета.Ru

В Роспечати прокомментировали идею запрета фотографирования книг

Газета.Ru08:07
RT на русском

Минпромторг объяснил идею запретить фотографировать книги в магазинах

RT на русском11:28
РБК

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

РБК02:00
Комсомольская правда

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Комсомольская правда20:58
ТАСС

Новые правила торговли могут запретить фотографировать книги в магазинах

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Ведомости00:32
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РФПИ заключил соглашение с Индией на производство вакцины «Спутник V»

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ForPost10:21
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RT на русском08:20
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