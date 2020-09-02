Минпромторг объяснил идею запретить фотографировать книги в магазинах
Смотрите также
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Молодые специалисты в России получат ежемесячную доплату
Алла Пугачева не смогла сдержать слез на школьной линейке Гарри и Лизы
В Венеции стартует 77-й международный кинофестиваль
Дело в отношении покончившего с собой из-за конопли пенсионера закрыли
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
Лавров: Путин и Лукашенко встретятся в ближайшие две недели
Путин поручит выделить деньги на капремонт водоснабжения Севастополя
Минск утвердил асимметричный список санкций в отношении стран Балтии
В Ростовской области загорелись около 20 домов
РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета
Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
Доллар поднялся выше 75 рублей после заявления ФРГ о Навальном
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета
Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Почти половина россиян считают 1941 год началом Второй мировой войны
Путин поручит выделить деньги на капремонт водоснабжения Севастополя
Минпромторг объяснил идею запретить фотографировать книги в магазинах
Футболисты «ПСЖ» Неймар, Ди Мария и Паредес заразились коронавирусом
Bloomberg: падение цен на нефть грозит дефицитом бюджета для Кувейта
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
«Именно на ограничение копирования и фотографирования печатных изданий на территории книжных магазинов до приобретения товара направлен пункт 78 предложенного к обсуждению проекта правил», — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что речь не идёт о внешнем виде изданий.В источнике
С чего всё началось
"Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале
проектов правовых актов.
Подробнее о событии