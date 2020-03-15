Коронавирус

РБКРБКМинпромторг объяснил «локально пустые полки» в магазинах

Если в отдельных магазинах «локально обнаружится пустая полка», то это не связано с недостатком товаров, а зависит от особенностей процесса их выкладки, сообщили РБК в Минпромторге.
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с чего всё началось

Минпромторг сообщил, что торговые сети заранее начали создавать запасы продуктов

МОСКВА, 15 марта. / ТАСС/.
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