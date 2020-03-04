Общество
Газета.RuВ России запретили вывозить из страны медицинские маски
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера. Как сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правительства РФ, эмбарго будет действовать до 1 июня.
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Футбол
Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён
Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
Происшествия
В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус
В Твери пациент с подозрением на коронавирус госпитализирован в Калининскую больницу, передает "АиФ Тверь" со ссылкой на медицинское учреждение.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева считает подлостью ее замену на Бузову на премии Муз-ТВ
Премию Муз-ТВ в этом году будет вести не Лера Кудрявцева, как это было уже много лет подряд.
Политика
Путин заявил о фейках о коронавирусе из-за границы
Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть данные ФСБ о том, что вбросы фейковых сообщений о коронавирусе «в основном организованы из-за границы».
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Задержаны распространители фейков о коронавирусе в Москве
Распространителей фейковой информации о массовом заражении коронавирусом в Москве задержали.
Авто
Geely для беспилотных машин создаст спутники
Geely сказал, что низкоорбитальные спутники обеспечат высокоскоростное подключение к Интернету, точную навигацию и облачные вычисления для автомобилей с автономной технологией вождения, сообщает speedme.ru.
Экономика
У семьи нового вице-премьера нашли 86 квадратных километров земли на 3,2 млрд рублей
Семья новоиспечённого вице-премьера Марата Хуснуллина управляет земельными участками в Татарстане общей площадью 86 кв. км. Стоимость активов оценивается в 3,2 млрд рублей, а площадь всего в два раза меньше государства Лихтенштейн.
Политика
Байдена признали лидером на праймериз «Супервторника»
Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает в праймериз по итогам «Супервторника».
Общество
Количество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек
Количество сверхбогатых людей в мире по итогам 2019 года составило 513 244 человек, что на 31 тыс. человек больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные отчета.
Общество
Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России
Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире.
Экономика
В ЦБ оценили влияние коронавируса на экономику РФ
Первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева рассказала, что прямое влияние коронавируса на экономику РФ в настоящее время является минимальным, передает ТАСС.
Политика
Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Футбол
Определились соперники сборной России в Лиге наций УЕФА
В лигу попали команды, занимающие места с 1-го по 16-е, с 17 по 32 – в лиге В, с 33 по 48 – в лиге С, оставшиеся шесть сборных – в лиге D. Лига наций УЕФА призвана заменить товарищеские матчи сборных на официальные игры с равными по силе соперниками.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Шоу-бизнес
Певица Нюша поделилась забавными фото своей дочери Симбы
Певица Анна Шурочкина поделилась забавными фото своей дочери Симбы в соцсетях.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Фигурное катание
На юниорском ЧМ по фигурному катанию участники измеряют температуру
Организаторы юниорского чемпионата мира по фигурному катанию измеряют температуру всем участникам из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Армия и оружие
В Сирии погибли двое турецких военных
Два турецких военнослужащих погибли, еще шесть солдат получили ранения в сирийской провинции Идлиб.
Армия и оружие
Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Отмечается, что в ЦПВС имеются доказательства неудавшейся провокации террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" с использованием химического оружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею может пройти в сокращенном формате
Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола заявил, что в IIHF рассматривают вариант проведения чемпионата мира 2020 года в усеченном формате из-за коронавируса.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива
Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Музыка
Жириновский станцевал под трек Little Big
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал в твиттере видео, на котором он танцует под трек группы Little Big "Faradenza".
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Армия и оружие
Истребители МиГ-35 оснастят системой защиты от критических перегрузок
«Новая интеллектуальная автоматизированная система защиты от превышения предельных перегрузок уже внедряется на наших современных самолётах», — заявил генеральный директор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.
Общество
Герман Греф назвал профессии будущего
В список профессий будущего, составленный Грефом, вошли также специальности нейроинформатика, инженера-робототехника, наноинженера, проектировщика нейроинтерфейсов, специалиста по применению искусственного интеллекта в медицине, проектировщика медицинских роботов.