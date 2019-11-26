Общество

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Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров, передает ТАСС в понедельник, 25 ноября.
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с чего всё началось

Мантуров заявил, что цены на российские автомобили из-за повышения утильсбора не вырастут

Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
ТАССвчера в 15:11

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Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Известиявчера в 15:11

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В Минпромторге оценили риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

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Минпромторг не ожидает роста цен на автомобили из-за повышения утильсбора

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Мантуров оценил риски роста цен на иномарки из-за утильсбора

РБКвчера в 14:51
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Спорт

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
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Газета.Ru вчера в 12:51
Футбол

Ван Бастена отстранили на неделю от работы за нацистское приветствие

Знаменитого голландского форварда, технического директора ФИФА Марко ван Бастена наказали за нацистское приветствие в эфире телеканала Fox Sports, сообщает издание Algemeen Dagblad.
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Южная Корея направила КНДР протест после начала артиллерийских учений

Республика Корея выразила протест КНДР из-за учений береговой артиллерии, информирует министерство обороны страны.
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Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину

Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
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Грузинская полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси

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РБК вчера в 12:14
Шоу-бизнес

Дети Пугачевой и Галкина активно помогают в уборке семейного замка

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина активно помогают в уборке семейного замка в подмосковной деревне Грязь.
Актуальные Новости вчера в 10:51
Общество

VR-очки для коров протестировали в Подмосковье

На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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Вести.Ru вчера в 13:19
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В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
РИА Новости вчера в 20:29
Технологии

На создание единого поставщика телеконтента потратят 50 млрд рублей

Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует дополнительных расходов в размере 50 млрд рублей.
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Экономика

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Энергетика

Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»

По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
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Происшествия

В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод»

Российская газета вчера в 05:52
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Врачи предупредили об опасности переедания мандаринов

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Армия и оружие

Неизвестный штурм Грозного. Как начиналась Первая чеченская

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Армия и оружие

В «Рособоронэкспорте» отметили прогресс России в экспорте оружия

В последние годы "Рособоронэкспорт" ежегодно продавал оружие на сумму около 13 миллиардов долларов.
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Редкий распад D-мезона уложился в предсказания Стандартной модели

Физикам впервые удалось с достаточной систематической значимостью обнаружить канал распада D-мезона с участием тау-лептона (таона).
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В Кремле оценили слова источника о возможности встречи Путина и Трампа

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РИА Новости вчера в 05:26
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