Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

с чего всё началось

Индексация утилизационного сбора осуществляется в целях развития экологически безопасных технологий по переработке отходов и позволит сбалансировать необходимые расходы на развитие системы утилизации.

Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров, передает ТАСС в понедельник, 25 ноября.

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