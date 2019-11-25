Экономика
ИзвестияМинпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора
Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров, передает ТАСС в понедельник, 25 ноября.
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Индексация утилизационного сбора осуществляется в целях развития экологически безопасных технологий по переработке отходов и позволит сбалансировать необходимые расходы на развитие системы утилизации.
— Денис Мантуров, российский политикТАСС 14:44
с чего всё началось
Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.ТАСС15:11
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