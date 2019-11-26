Общество
КлопсМинпромторг опроверг рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора
После повышения утильсбора с 2020 года российские автомобили и импортная техника существенно не подорожают. Об этом, ссылаясь на главу Минпромторга Дениса Мантурова, пишет "РИА Новости".
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с чего всё началось
Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.ТАССвчера в 15:11
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Минпромторг не ожидает роста цен на автомобили из-за повышения утильсбора
Российская газетавчера в 15:00
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Авто
В 2020 году автомобили в России подорожают из-за утильсбора
Автомобили начнут стремительно дорожать в России уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора.
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Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
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Продажи новостроек в России за три квартала выросли на 16%
Продажи новостроек в России физлицам за три квартала 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% - до 490 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), следует из материалов Росреестра, имеющихся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Один человек погиб и семь пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове.
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Метеорит, найденный в алжирской пустыне в 1990 году, помог ученым понять, как формировались первые объекты Солнечной системы.
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Полиция показала видео ограбления сокровищницы в Дрездене
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