Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

с чего всё началось

После повышения утильсбора с 2020 года российские автомобили и импортная техника существенно не подорожают. Об этом, ссылаясь на главу Минпромторга Дениса Мантурова, пишет "РИА Новости".

Авто В 2020 году автомобили в России подорожают из-за утильсбора Автомобили начнут стремительно дорожать в России уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора.

Экономика Чиновники разработали условия допуска частных инвесторов на шельф Что предлагают частным инвесторам на шельфе Минвостокразвития разработало концепцию законопроекта о расширении доступа частных инвесторов к реализации проектов на Арктическом и Дальневосточном континентальных шельфах.

Армия и оружие Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф» Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Происшествия Мосгорсуд отменил решение об аресте замглавы Росалкогольрегулирования Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда Москвы об аресте и освободил из-под стражи заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, сообщила «Ведомостям» пресс-служба суда.

Политика В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.

Происшествия Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.

Спорт МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне "Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".

Авто Aston Martin посвятил DBS Superleggera сверхзвуковому самолету Компания Aston Martin анонсировала спецверсию флагманского спорткара DBS Superleggera, посвященную сверхзвуковому самолету Concorde.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.

Общество Нацбанк Украины вводит в оборот новые монеты Отмечается, что монеты номиналом 5 гривен введут в оборот с 20 декабря. В 2020 году появятся монеты в 10 гривен.

Происшествия МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.

Шоу-бизнес Фото лысого Киркорова шокировало Сеть Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.

Фигурное катание Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева выполнила в ходе тренировки четверной тулуп.

Общество Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.

Политика Путин вызвал Миллера и Новака после разговора с Зеленским Президент РФ Владимир Путин провёл встречу по вопросам энергетических отношений России и Украины с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и главой Минэнерго РФ Александром Новаком .

Общество В Россию ввезли незарегистрированное лекарство для детей с эпилепсией ФГУП «Московский эндокринный завод» ввез в Россию 3,1 тыс. упаковок лекарственного препарата для детей с эпилепсией «Диазепам» (торговое наименование — «Диазепам Деситин») в ректальной форме, говорится в сообщении завода.

Происшествия Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.

Политика Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.

Экономика Продажи новостроек в России за три квартала выросли на 16% Продажи новостроек в России физлицам за три квартала 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% - до 490 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), следует из материалов Росреестра, имеющихся в распоряжении РИА Недвижимость.

Происшествия МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.

Армия и оружие Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» «На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.

Авто У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег Эксперты «Авто.ру» изучили историю объявлений и назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.

Происшествия Один человек погиб и семь пострадали в результате ДТП в Тамбове Один человек погиб и семь пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове.

Кино Мультфильм «Холодное сердце 2» установил рекорд сборов Ранее рекорд сборов среди мультфильмов в первые выходные проката принадлежал другому мультику Disney «История игрушек 4». Продолжение культовой франшизы Pixar заработало 238 млн долларов.

Политика Путин обсудил с Совбезом подготовку к саммиту «нормандской четверки» Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с членами Совета безопасности подготовку встречи лидеров стран – членов "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция).

Космос В метеорите из пустыни Алжира нашли ледяные окаменелости Метеорит, найденный в алжирской пустыне в 1990 году, помог ученым понять, как формировались первые объекты Солнечной системы.