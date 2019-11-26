Общество

КлопсКлопсМинпромторг опроверг рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора

После повышения утильсбора с 2020 года российские автомобили и импортная техника существенно не подорожают. Об этом, ссылаясь на главу Минпромторга Дениса Мантурова, пишет "РИА Новости".
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с чего всё началось

Мантуров заявил, что цены на российские автомобили из-за повышения утильсбора не вырастут

Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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РБКвчера в 14:51
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Авто

В 2020 году автомобили в России подорожают из-за утильсбора

Автомобили начнут стремительно дорожать в России уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора.
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