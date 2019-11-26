Общество
ИзвестияМинпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора
Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров, передает ТАСС в понедельник, 25 ноября.
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с чего всё началось
Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.ТАССвчера в 15:11
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Минпромторг не ожидает роста цен на автомобили из-за повышения утильсбора
Российская газетавчера в 15:00
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 10:19, Ашберн
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В своем официальном блоге Valve поделилась списком лучших новинок Steam за прошедший октябрь: в рейтинг вошли двадцать платных и пять бесплатных новых игр.
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Актер Виктор Семенов умер в Москве
Общество
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УЕФА на своём официальном сайте запустил голосование, по итогам которого будет определена символическая сборная 2019 года.
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Главы Генштаба РФ и военного комитета НАТО встретятся в Баку
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