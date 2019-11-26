Общество

ИзвестияИзвестияМинпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров, передает ТАСС в понедельник, 25 ноября.
Читать в источнике
Комментировать123
с чего всё началось

Мантуров заявил, что цены на российские автомобили из-за повышения утильсбора не вырастут

Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
ТАССвчера в 15:11

Подробнее о событии

В Минпромторге оценили риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

РИА Новостивчера в 22:30

Мантуров заявил, что цены на российские автомобили из-за повышения утильсбора не вырастут

ТАССвчера в 15:11

Мантуров заявил, что введение утильсбора не повлияет на цену российских авто

Life.ruвчера в 15:29

Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Известиявчера в 15:11

Мантуров не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора

RT на русскомвчера в 17:26

Минпромторг не ожидает роста цен на автомобили из-за повышения утильсбора

Российская газетавчера в 15:00

Мантуров оценил риски роста цен на иномарки из-за утильсбора

РБКвчера в 14:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 10:19, Ашберн
Хоккей

Федерация хоккея России отреагировала на рекомендации ВАДА

Заявление вышло относительно рекомендаций отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
Интерфакс-Спорт 10:06
Происшествия

Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
REGNUM 09:30
Происшествия

СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи

По последним данным, было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.
Газета.Ru 08:44
Происшествия

Названа причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) считает, что к крушению Boeing 737 авиакомпании FlyDubai в Ростове-на-Дону привела ошибка лётчиков.
REGNUM 09:31
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Известия 06:26
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня вчера в 02:13
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Политика

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.
Военное дело вчера в 10:24
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 14:50
Наука

Российские учёные помогли сосчитать всех дождевых червей в мире

Фокусирование только на наземном разнообразии может привести к недостаточной степени охраны дождевых червей.
Популярная механика 07:50
Хоккей

Артемий Панарин повторил достижение Павла Буре по количеству очков

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин восемь раз набрал за последние десять матчей более одного очка, сообщает «Чемпионат».
Давыдов.Индекс 06:05
Здоровье

Тюменские хирурги без разреза удалили огромную опухоль у ребёнка

Уникальную операцию – удаление без разреза крупной опухоли надпочечника у ребёнка – провели в тюменской ОКБ №2. Огромная опухоль сдавливала соседние органы, что могло со временем привести к некрозу тканей.
Уральский меридиан 01:34
Происшествия

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Футбол

«Манчестер Сити» — «Шахтёр»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Шахтёр».
Чемпионат 09:30
Киберспорт

Valve назвала лучшие новинки Steam за октябрь

В своем официальном блоге Valve поделилась списком лучших новинок Steam за прошедший октябрь: в рейтинг вошли двадцать платных и пять бесплатных новых игр.
Gmbox.ru 04:08
Футбол

Футбольный агент Сафонов: «По именам сборная Украины сильнее российской»

Известный в России футбольный агент Алексей Сафонов в интервью интернет-редакции ТНВ сравнил сборные России и Украины, заявив, что было бы интересно посмотреть очный матч команда на ЧЕ-2020.
Новый Век 08:51
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Общество

В России усилились эмиграционные настроения

По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.
Интерфакс 04:25
Культура

Актер Виктор Семенов умер в Москве

Телепрограмма вчера в 10:25
Общество

В Польше задержали сотрудников газовой компании за контракты с Россией

В Катовице задержали трёх бывших сотрудников газовой компании EuRoPol, которые подписали невыгодный договор с российским «Газпромом».
Калининград.Ru 07:49
Политика

Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»

В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
RT на русском 07:55
Политика

Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила лидеру Украине в ходе его визита в республику.
Газета.Ru 07:07
Авто

Honda представила обновленную версию городского седана City

Корпорация Honda продемонстрировала обновленный седан City. Продажи автомобиля должны стартовать 24 декабря нынешнего года в Таиланде.
Car.ru вчера в 09:13
Экономика

Матвиенко призвала снизить налоги для малого и среднего бизнеса

Малый и средний бизнес в России нуждаются в серьезном снижении налоговой нагрузки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 09:08
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной

Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык.
РИА Новости 09:31
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Политика

Президент Эстонии призвала объединиться против «российской агрессии»

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала поддержать Украину в "борьбе" с Россией.
РИА Новости 06:40
Футбол

УЕФА назвал 50 претендентов на попадание в сборную года по версии болельщиков

УЕФА на своём официальном сайте запустил голосование, по итогам которого будет определена символическая сборная 2019 года.
Чемпионат 05:51
Армия и оружие

Главы Генштаба РФ и военного комитета НАТО встретятся в Баку

В Баку состоится встреча начальника генштаба РФ Валерия Герасимова и главы Военного комитета НАТО Стюарта Пича.
Московский Комсомолец 08:57
Происшествия

Полиция показала видео ограбления сокровищницы в Дрездене

РБК 08:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное