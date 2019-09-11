Экономика
ИзвестияМинпромторг оценил рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал возможное повышение утилизационного сбора на автомобили. По его словам, планирующаяся индексация сбора «обусловлена уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля».
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с чего всё началось
Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда трактовали как компенсацию снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.Коммерсантъ09 сентября в 18:30
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Минпромторг оценил в 1,5–2% рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора
Коммерсантъвчера в 14:10
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 03:56, Вашингтон
Общество
Росстат назвал количество пенсионеров в стране
В России проживает более 32 миллионов человек старше 60 лет.
URA.Ru вчера в 23:58
Политика
Сенаторы США пообещали направить помощь Украине вопреки решению Трампа
Американские сенаторы ожидают, что конгресс санкционирует выделение военной помощи Украине, даже если президент Дональд Трамп откажется ее разморозить, сообщает Reuters.
РБК вчера в 20:35
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Космос
Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос
На 95-м году жизни умер академик Российской академии наук (РАН) Тимур Энеев. Его не стало 8 сентября, говорится на сайте РАН.
Московский Комсомолец 02:55
Происшествия
В Красноярском крае найдено тело начальника поселковой полиции
В Красноярском крае найден мертвым начальник полиции поселка Краснокаменск Красноярского края.
Российская газета 02:33
Общество
Православным россиянам захотели добавить еще один выходной
Авторы законопроекта подчеркивают, что «в настоящее время более 10 процентов населения следуют строгим предписаниям соблюдения длительного периода поста перед религиозным православным праздником Пасхи», что означает для россиян «психологическое эмоциональное напряжение духовных сил» и «сильный эмоциональный положительный всплеск».
Lenta.ru 09 сентября в 08:18
Происшествия
Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей
Столичное управление Роспотребнадзора оштрафовало компанию Healthy Food, которая через сеть вендинговых автоматов продавала продукты питания в офисных центрах столицы, на сумму порядка 2 млн рублей из-за отравлений сотрудников офисов.
ТАСС вчера в 23:35
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Культура
Постер комедии «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка»: Долгая дорога в Голливуд
С гордостью представляю первый из двух постеров "Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка", — написал режиссер под плакатом.
КиноПоиск 03:10
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Происшествия
В кубанской станице Тамань объявили режим ЧС после пожара
В кубанской станице Тамань, где после пожара, лишившего имущества несколько десятков жителей, объявлен режим ЧС, жителям раздают гуманитарную помощь, сообщил РИА Новости глава поселения Михаил Погиба.
РИА Новости 02:54
Музыка
Билли Айлиш по просьбе Ивана Урганта исполнила русскую версию Bad Guy
Sunmag.me вчера в 11:42
Политика
Меркель сообщила о работе над проведением нормандского саммита
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что работа над проведением саммита в нормандском формате продолжается.
RT на русском 03:44
Политика
Трамп продлил санкции за иностранное вмешательство в выборы
Президент США Дональд Трамп на год продлил режим санкций за иностранное вмешательство в выборы.
Газета.Ru вчера в 19:59
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Общество
Температурный рекорд последних 136 лет установлен в Петербурге
Интерфакс - Россия 03:07
Происшествия
В Ленобласти в автопарке сгорели 12 автобусов
Российская газета 02:37
Космос
Робот «Федор» больше не полетит в космос
Робот "Федор", который недавно побывал на МКС, больше в космос не полетит, рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
РИА Новости 03:37
Кино
Джеки Чан отменил свой визит в Россию
Джеки Чан уже приезжал в Россию в 2012 году в рамках мирового турне в поддержку своего фильма "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак", а также в 2016 году, когда принимал участие в церемонии открытия фестиваля китайского кино.
ТАСС вчера в 07:22
Шоу-бизнес
Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана в Самаре
ФАН вчера в 02:03
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости вчера в 21:13
Политика
В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.
RT на русском 02:30
Гаджеты
Три новых недорогих смартфона Xiaomi покажут в сентябре
Что касается предстоящего дебюта, то публике будут предложены недорогие смартфоны Redmi 8, Redmi 8A и Xiaomi Mi 9 Lite.
Faktom вчера в 12:29
Общество
Названы города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ
По данным сервиса, средний чек за коммунальные услуги в России составляет около 3 тыс. рублей, при этом больше всего платят в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей), а меньше всего — в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей), отмечает ТАСС.
Известия 03:05
Гаджеты
Компания Apple представила iPhone 11, iPad 7 и Apple Watch series 5
ИнфоСМИ вчера в 15:41
Политика
В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели вчера в 04:02
Политика
Ролики личности в истории. Егора Жукова обвиняют в призывах к экстремизму в YouTube. Публикуем заключение эксперта ФСБ и разгромный отзыв филологов РАН
Студента Высшей школы экономики Егора Жукова пытались обвинять в участии в массовых беспорядках (статья 212 Уголовного кодекса).
Новая газета 02:00