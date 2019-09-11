Экономика
ИзвестияМинпромторг оценил рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал возможное повышение утилизационного сбора на автомобили. По его словам, планирующаяся индексация сбора «обусловлена уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля».
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с чего всё началось
Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда трактовали как компенсацию снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.Коммерсантъ09 сентября в 18:30
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Минпромторг оценил в 1,5–2% рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора
Коммерсантъвчера в 14:10
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Происшествия
Полиция опровергла нападение на инкассаторов в Подмосковье
О нападении ранее сообщил источник «Интерфакса». Он утверждал, что у инкассаторов похитили около 15 млн руб.
Коммерсантъ 02:53
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Общество
В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате»
Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности.
РБК 02:43
Политика
Мэр Сочи Алексей Копайгородский вступил в должность
РИА Новости 02:42
Политика
В центре Улан-Удэ продолжается стихийная акция протеста
Байкал24 вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru вчера в 11:40
Происшествия
В Челябинске маршрутка протаранила бетонное ограждение
В Челябинске маршрутный автобус протаранил бетонное ограждение. Есть пострадавшие, пишут местные СМИ. Авария произошла днём 11 сентября.
REGNUM 04:01
Происшествия
Активисты Greenpeace заблокировали судно с углём в порту Гданьска
В Польше активисты Greenpeace заблокировали судно с углём, прибывшее в Гданьск из Мозамбика, после чего их задержали.
Клопс вчера в 03:49
Космос
Робот «Федор» больше не полетит в космос
Дудонов объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
РИА Новости 03:37
Политика
В МИД РФ прокомментировали отставку Болтона
У России нет никаких иллюзий об улучшении отношений с США после отставки помощника президента Трампа Джона Болтона, заявил 11 сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
REGNUM 02:43
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Коммерсантъ 03:25
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Здоровье
Названы продукты, избавляющие печень от токсинов
MedikForum.ru вчера в 21:01
Хоккей
Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме
Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).
Спорт-Экспресс вчера в 15:01
Происшествия
Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории
18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.
Парламентская газета вчера в 17:12
Политика
«Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации
Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.
Интерфакс 01:50
Политика
Расмуссен предложил Грузии вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии
Грузии следует начать дискуссии на тему, приемлемо ли для нее вступление в НАТО без Абхазии и Южной Осетии, заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен, выступая на пятой международной конференции в Тбилиси.
Евразия Daily вчера в 13:17
Политика
Госдума одобряет: Навального и Соболь проверят на предмет вербовки
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал требование коллеги и поручил думской комиссии по расследованию вмешательства в дела России извне проверить Алексея Навального и Любовь Соболь на предмет вербовки их другими государствами.
ВашГород.ру 02:50
Авто
BMW официально представила концепт BMW Vision M Next
BMW Vision M NEXT дает представление о том, как может выглядеть электрифицированное будущее марки BMW M. В отличие от BMW Vision iNeXT, который показал, как автономное вождение изменит жизнь водителей в будущем, BMW Vision M NEXT показывает, как цифровой интеллект может сделать автономное вождения более чистым и эмоциональным.
SpeedMe вчера в 09:08
Авто
В Красноярске откроется новый дилерский центр Mitsubishi Motors
Newslab.ru вчера в 00:55
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Здоровье
В ОНФ предложили продавать вейпы и кальяны в закрытых витринах
Вейпы и кальяны надо продавать в закрытых витринах, как и сигареты, считает член регионального штаба ОНФ в Мурманской области, член комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко.
РИА Новости 04:20
Гаджеты
Новые iPhone представила публике Apple
Privet-Rostov.ru 00:50
Космос
Одинокая и прекрасная Земля
В основном все наши направления подготовки связаны с Землёй, и из ваших уст студенты могут услышать информацию о том, что находится за её пределами, и об экспериментах, проводимых на растениях в космосе.
Газета Кабардино-Балкарская правда вчера в 02:55
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости вчера в 21:13
Общество
Более 20% россиян не удовлетворены условиями на своей работе
Каждый пятый россиянин (21%) не удовлетворен своей работой, остальные же 79% довольны ее условиями, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Интерфакс 04:00
Экономика
Исаев: в РФ начинается системный кризис с лекарственным обеспечением
Андрей Исаев заявил о начинающемся кризисе в сфере лекарственного обеспечения в России.
Дума ТВ 03:53
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56