Экономика

ИзвестияИзвестияМинпромторг оценил рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал возможное повышение утилизационного сбора на автомобили. По его словам, планирующаяся индексация сбора «обусловлена уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля».
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с чего всё началось

Цены на машины разгонят утильсбором

Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда трактовали как компенсацию снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.
Коммерсантъ09 сентября в 18:30

Подробнее о событии

Минпромторг оценил в 1,5–2% рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора

Коммерсантъвчера в 14:10

Мантуров: сбор на утилизацию даже при росте ставок в стоимости авто составит 1,5-2%

ТАССвчера в 14:59

Доля утильсбора в стоимости машин не превысит 2% после повышения

Интерфаксвчера в 14:21

Предлагаемое увеличение ставок утильсбора в некоторых случаях превысит 120%

ПРАЙМвчера в 16:02

Минпромторг оценил рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора

Известия00:25

Мантуров: утильсбор за авто не превысит 2% от стоимости машины

Красная веснавчера в 15:35

Утильсбор в стоимости автомобилей не превысит 2% — Мантуров

REGNUM01:01
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 02:23, Вашингтон
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия

В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым

Начальник полиции поселка Краснокаменск на юге Красноярского края найден мертвым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Общество

В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть

Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.
РИА Новости вчера в 04:00
Общество

«Мосгортранс» выиграл иск к организаторам акции 27 июля

РБК вчера в 12:23
Происшествия

В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Путешествия

Посол объяснил участившиеся случаи гибели российских туристов в Турции

Возросшее количество смертей россиян в Турции связано с увеличением туристического потока из России.
РБК 01:14
Религия

Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник

11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Политика

Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец вчера в 07:08
Происшествия

Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей

Столичное управление Роспотребнадзора оштрафовало компанию Healthy Food, которая через сеть вендинговых автоматов продавала продукты питания в офисных центрах столицы, на сумму порядка 2 млн рублей из-за отравлений сотрудников офисов.
ТАСС вчера в 23:35
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Политика

Эксперт оценил решение суда в ЕС ограничить права «Газпрома» по OPAL

В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к OPAL, однако 10 сентября суд ЕС отменил решение.
Москва 24 вчера в 10:09
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Общество

В Норильске выпал первый снег и началась метель

Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Политика

ЦРУ раскритиковало сообщения СМИ об американском шпионе в Кремле

ЦРУ назвало сообщения СМИ об экстренном вывозе американского шпиона из России дезинформацией.
Газета.Ru вчера в 10:48
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Происшествия

У посольства США в Кабуле произошел взрыв в годовщину 11 сентября

Известия вчера в 17:26
Армия и оружие

Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Известия вчера в 21:25
Общество

Подсчитаны расходы россиян на домашний быт

Расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь выросли за год на 9 и 11 процентов соответственно, а на телевидение и онлайн-кинотеатры — уменьшились на 13 процентов.
Lenta.ru 01:08
Политика

На акции протеста в Улан-Удэ избили депутата

Байкал-Daily 09 сентября в 22:18
Политика

Украина приостановила расторжение соглашений с Россией

Киев начал их одностороннюю денонсацию в 2014 году после присоединения Крыма к РФ и начала конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 01:49
Происшествия

Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости 09 сентября в 23:10
Происшествия

В Нижегородской области горит склад горюче-смазочных материалов

"В Богородском районе происходит пожар на складе ГСМ, горят металлический и кирпичный склады в промышленной зоне, два административных здания - одноэтажное и двухэтажное, а также бочки с маслом на открытой площадке и три автомобиля", - сообщили в МЧС.
ТАСС вчера в 12:30
Политика

В Росгвардии предложили запретить СМИ раскрывать информацию о служащих

Росгвардия обратилась в Совет по правам человека при президенте России с предложением обязать журналистов, освещающих публичные мероприятия, соблюдать конфиденциальность в отношении информации о должностных лицах войск и членах их семей.
RT на русском вчера в 18:04
Политика

Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский

Российская газета вчера в 13:36
Гаджеты

Apple представила три новых iPhone

РБК вчера в 14:53
Общество

Названы регионы, где быстрее всего можно стать собственником земли

В целом же, если в 2014 году срок постановки объекта недвижимости на государственный кадастровый учет составлял десять календарных дней, то к 2019 году он сократился до четырех рабочих дней.
Российская газета 01:00
Культура

Объявлен победитель конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

REGNUM 01:54
ЖКХ

В Екатеринбурге стартует отопительный сезон

В Екатеринбурге с 16 сентября начинается отопительный сезон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.
REGNUM 01:46
Шоу-бизнес

Тарасов пытается продать дом за счет имени Бузовой

Риелтор по имени Егор сообщил, что футболист Дмитрий Тарасов пытается продать свой дом в Подмосковье, который когда-то строил вместе с телеведущей Ольгой Бузовой, за 250 миллионов рублей.
Телепрограмма вчера в 23:12
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