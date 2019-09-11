Экономика

ИзвестияИзвестияМинпромторг оценил рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал возможное повышение утилизационного сбора на автомобили. По его словам, планирующаяся индексация сбора «обусловлена уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля».
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с чего всё началось

Цены на машины разгонят утильсбором

Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда трактовали как компенсацию снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.
Коммерсантъ09 сентября в 18:30

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Минпромторг оценил в 1,5–2% рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора

Коммерсантъвчера в 14:10

Мантуров: сбор на утилизацию даже при росте ставок в стоимости авто составит 1,5-2%

ТАССвчера в 14:59

Доля утильсбора в стоимости машин не превысит 2% после повышения

Интерфаксвчера в 14:21

Предлагаемое увеличение ставок утильсбора в некоторых случаях превысит 120%

ПРАЙМвчера в 16:02

Минпромторг оценил рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора

Известия00:25

Мантуров: утильсбор за авто не превысит 2% от стоимости машины

Красная веснавчера в 15:35

Глава Минпромторга оценил предполагаемый рост ставок утильсбора на автомобили

iReactorвчера в 16:07
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 00:49, Вашингтон
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Политика

Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Политика

Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru вчера в 12:08
Политика

Японское правительство ушло в отставку в полном составе

Весь кабинет министров Японии в полном составе ушел в отставку. Заявления от министров принял премьер Синдзо Абэ.
Вести.Ru 00:01
Шоу-бизнес

Анна Семенович согласилась поужинать с миллионером за деньги

Сколько заплатят за встречу с Семенович — остается в секрете.
StarHit.ru вчера в 17:30
Происшествия

Обвинившую Неймара в изнасиловании модель заподозрили в вымогательстве

Гражданская полиция бразильского штата Сан-Паулу предъявила обвинения в ложном доносе и вымогательстве модели Нажиле Триндаде, которая ранее обвинила нападающего сборной Бразилии по футболу Неймара в изнасиловании.
РБК вчера в 18:12
Путешествия

Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции.
Газета.Ru вчера в 20:53
Политика

США ввели санкции против сотрудников СК из-за дела «Свидетелей Иеговы»

Государственный департамент США ввел санкции в отношении высокопоставленных сотрудников подразделения Следственного комитета России (СК) в Сургуте в связи с делом «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской).
РБК вчера в 12:44
Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Футбол

Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче

Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.
РИА Новости вчера в 16:38
Гаджеты

Apple представила три новых iPhone

РБК вчера в 14:53
Общество

В Госдуме предложили установить новый выходной для православных

Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru вчера в 04:53
Политика

Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину

В своем выступлении Биньямин Нетаньяху напомнил, что президент США Дональд Трамп обещал опубликовать американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта, так называемую сделку века, сразу после израильских выборов и именно сейчас, по словам премьера, есть «историческая возможность» распространить суверенитет Израиля на районы, где находится большинство еврейских поселений.
Коммерсантъ вчера в 15:06
Наука

Ученые выяснили, чем опасен каждый килограмм жира на животе

Ученые выяснили и сообщили СМИ, как лишние килограммы жира на животе влияют на здоровье человека и жизнь в целом, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:06
Происшествия

В башнях «Бутырки» пугачевских времен нашли заключенных

Члены ОНК направили руководству "Бутырки" письменное предложение закрыть для использования эти казематы, поскольку они не соответствуют никаким нормам и правилам.
РИА Новости 00:32
Общество

Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети

Газета.Ru 09 сентября в 16:31
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru 09 сентября в 13:10
Общество

Роспотребнадзор рассказал, что делать при отравлении в ресторане

Специалисты Роспотребнадзора дали советы посетителям ресторанов, что делать в случае отравления.
РИА Новости 00:16
Армия и оружие

ВВС США нанесли мощные авиаудары по позициям ИГИЛ в Ираке

ВВС США нанесли мощные авиационные удары по позициям запрещенной в России террористической организации ИГИЛ в провинции Саладин, расположенной к северу от Багдада.
ANNA-News вчера в 15:17
Происшествия

Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом

Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.
Интерфакс вчера в 13:12
Происшествия

Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости 09 сентября в 23:10
Политика

Сосед сообщил о спешном отъезде семьи «агента ЦРУ» Смоленкова из дома

Семья предполагаемого секретного осведомителя США Олега Смоленкова, работавшего в разные годы в Кремле, спешно покинула свой дом в городе Стаффорд, штат Вирджиния, при виде журналиста одного из американских СМИ.
РБК 00:00
Армия и оружие

Новейшая российская противоспутниковая ракета не долетела до цели тысячи километров

До некоторых спутников ракета «Нудоль» всё же может дотянуться, однако они не представляют какого-либо важного военного значения, в связи с чем, перспективность новейшей российской противоспутниковой ракеты остаётся под весьма большим вопросом, даже несмотря на успешные испытания этой ракеты.
Avia.pro вчера в 18:37
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия

Летевший из Москвы в Анталью самолет вынужденно сел в Краснодаре

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Москвы в Анталью, сел в Краснодаре из-за технических неполадок.
Вести.Ru вчера в 18:31
Кино

Тимур Бекмамбетов снимет screenlife-хоррор о воскрешении мертвых

Напомним, что хоррор «Убрать из друзей» стал первым screenlife-проектом компании Бекмамбетова «Bazelevs».
TV BRICS вчера в 10:32
Космос

Озёра на Титане могут быть воронками гигантских взрывов

Вести.Наука вчера в 05:29
Кино

Джеки Чан отменил свой визит в Россию

Джеки Чан уже приезжал в Россию в 2012 году в рамках мирового турне в поддержку своего фильма "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак", а также в 2016 году, когда принимал участие в церемонии открытия фестиваля китайского кино.
ТАСС вчера в 07:22
Общество

Россияне стали реже разводиться из-за снижения доходов

Россияне стали реже разводиться, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:11
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