Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда трактовали как компенсацию снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

с чего всё началось

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