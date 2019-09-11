Экономика
ИзвестияМинпромторг оценил рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал возможное повышение утилизационного сбора на автомобили. По его словам, планирующаяся индексация сбора «обусловлена уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля».
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с чего всё началось
Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда трактовали как компенсацию снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.Коммерсантъ09 сентября в 18:30
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Минпромторг оценил в 1,5–2% рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора
Коммерсантъвчера в 14:10
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Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Политика
Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России
Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.
REGNUM 05:46
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Происшествия
Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 миллиона рублей
Управление Роспотребнадзора по Москве оштрафовало сеть вендинговых автоматов Healthy Food почти на два миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.
Российская газета 04:30
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09 сентября в 09:18
Здоровье
Алексей Дюмин посетил детскую поликлинику Щекинской районной больницы
Во вторник губернатор Алексей Дюмин с рабочим визитом посетил Щекинской район, в рамках которого побывал в детской поликлинике.
Тульские Известия вчера в 09:50
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Российский журналист и блогер Юрий Дудь получил сегодня на торжественной церемонии в Московской государственной консерватории имени Чайковского премию "Человек года" по версии журнала GQ.
Московский Комсомолец вчера в 16:17
Авто
Brabus сделал спортивный электромобиль Smart
Тюнинг-ателье Brabus представило собственный вариант электромобиля Smart EQ ForTwo Cabrio.
Коммерсантъ вчера в 12:05
Экономика
Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»
Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).
Ведомости вчера в 22:15
Здоровье
Эксперты назвали лучшие меры соцподдержки в регионах России
Специалисты ЭИСИ представили пятерку лучших социальных мер, предложенных главами российских регионов.
ФедералПресс 06:49
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Армия и оружие
Обстрелом ВСУ в пригороде Горловки уничтожен дом
«В результате обстрела посёлка Зайцево полностью уничтожен дом по ул. Рыбалко, 167», — рассказал мэр Горловки, уточнив, что пострадавших в результате очередного преступления ВСУ, к счастью, нет.
Rusvesna.su 02:19
Политика
Медведев: Россия первой не ослабит санкции против Запада
Interfax-Russia.ru - Россия не пойдет первой на отмену контрсанкций в отношении западных стран, но будет готова пересмотреть эти меры в случае проявления заинтересованности зарубежных партнеров в этом, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
Интерфакс - Россия 05:40
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
Ведомости 08 сентября в 17:14
Политика
Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года.
Газета.Ru 06:39
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Гаджеты
Накопители LaCie Rugged SSD Pro, Rugged SSD и Rugged BOSS SSD
Компания LaCie, премиальный бренд Seagate Technology, представила три новых системы хранения данных для специалистов креативной индустрии, а также работников отрасли СМИ и развлечений: LaCie Rugged SSD Pro, LaCie Rugged SSD и LaCie Rugged BOSS SSD.
Prophotos.ru вчера в 06:33
Экономика
Депутаты Колымы намерены увеличить прожиточный минимум пенсионеров
По расчётам минтруда и социальной политики Магаданской области, в 2020 году прожиточный минимум составит 15 943 рубля — увеличение почти на 500 рублей.
REGNUM вчера в 21:36
Политика
Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° 09 сентября в 19:27
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета вчера в 08:27
Экономика
Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами
Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Кино
Первый трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа появился в Сети
Первый официальный трейлер сериала See («Смотри») с Джейсоном Момоа в главной роли показали на презентации Apple.
iReactor 03:37
Происшествия
Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины
Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины в Винницкой области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:10
Политика
Путин уволил 30 генералов и полковников
В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.
URA.Ru 09 сентября в 16:01
Космос
Возможно, обнаружен второй в истории межзвездный объект
30 августа 2019 года Геннадий Борисов (сотрудник Крымской астрономической станции ГАИШ МГУ имени М.В.Ломоносова) во время наблюдения неба заметил движущийся объект, впоследствии получивший обозначение gb00234, который, судя по наличию у него «хвоста», является кометой.
Ин-спейс.ру 02:46