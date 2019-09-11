Экономика

ИзвестияИзвестияМинпромторг оценил рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал возможное повышение утилизационного сбора на автомобили. По его словам, планирующаяся индексация сбора «обусловлена уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля».
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с чего всё началось

Цены на машины разгонят утильсбором

Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда трактовали как компенсацию снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.
Коммерсантъ09 сентября в 18:30

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Минпромторг оценил в 1,5–2% рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора

Коммерсантъвчера в 14:10

Мантуров: сбор на утилизацию даже при росте ставок в стоимости авто составит 1,5-2%

ТАССвчера в 14:59

Доля утильсбора в стоимости машин не превысит 2% после повышения

Интерфаксвчера в 14:21

Предлагаемое увеличение ставок утильсбора в некоторых случаях превысит 120%

ПРАЙМвчера в 16:02

Минпромторг оценил рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора

Известия00:25

Министр рассказал о скором росте цен на автомобили

Lenta.ru04:51

Мантуров: утильсбор за авто не превысит 2% от стоимости машины

Красная веснавчера в 15:35
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:23, Вашингтон
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок передразнил наставника «Авангарда» Боба Хартли во время пресс-конференции после матче регулярного чемпионата КХЛ, завершившегося победой «ястребов» со счётом 3:2 ОТ.
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"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
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Умер запустивший Гагарина в космос академик

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Избранный в Мосгордуму депутат от партии "Справедливая Россия" Александр Соловьев накануне встретился с руководителем партии Сергеем Мироновым.
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Рабочие начали устанавливать на Крымском мосту системы автоматического контроля и управления движением поездов.
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