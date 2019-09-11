Экономика
ИзвестияМинпромторг оценил рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал возможное повышение утилизационного сбора на автомобили. По его словам, планирующаяся индексация сбора «обусловлена уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля».
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с чего всё началось
Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда трактовали как компенсацию снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.Коммерсантъ09 сентября в 18:30
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Минпромторг оценил в 1,5–2% рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора
Коммерсантъвчера в 14:10
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