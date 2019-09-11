Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда трактовали как компенсацию снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

с чего всё началось

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал возможное повышение утилизационного сбора на автомобили. По его словам, планирующаяся индексация сбора «обусловлена уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля».

Политика Песков: Путин не смотрел фильм Дудя о Беслане Президент России Владимир Путин не смотрел филь журналиста Юрия Дудя о Беслане, приуроченный к трагедии, произошедшей 15 лет назад, - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопрос корреспондента радиостанции "Эхо Москвы".

Политика Захарова обвинила Болтона в распространении фейков о России Джон Болтон, который подал в отставку с поста помощника американского президента по нацбезопасности, скрывал истинное положение дел в США и распространял фейковую информацию о России.

Происшествия В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.

Общество Синоптики заявили о приходе осени в Москву в выходные Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что настоящая осень с дождями и похолоданием до 11—16 °С ожидается в Москве в ближайшие выходные.

Политика Украина приостановила разрыв отношений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.

Экономика Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.

Общество Медведев высказался о короткой рабочей неделе Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».

Религия Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Армия и оружие КНДР испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня За пусками следил лично глава республики Ким Чен Ын, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

Политика «Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.

Происшествия Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.

Хоккей Знарок передразнил Хартли на послематчевой пресс-конференции, видео С самого начала пресс-конференции наставник «Спартака» выражал неудовольствие (предлагал поменяться с Хартли местами, когда все были готовы начать общение с журналистами), а во время речи Хартли не сдержался и показал свой жест.

Армия и оружие На верфи в Татарстане заложили новый малый ракетный корабль «Тайфун» Пятый в серии малый ракетный корабль проекта 22800, которому присвоено наименование "Тайфун", заложен в среду на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького для ВМФ России, передаёт корреспондент РИА Новости.

Политика Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".

Происшествия На Украине прогремело четыре взрыва на складах Минобороны Четыре взрыва произошли на складах Минобороны Украины в Винницкой области, пострадавших нет, сообщил в среду представитель ведомства Александр Мотузяник.

Политика Отмена российского продэмбарго для ЕС — тонкий вопрос, заявил Медведев "Будем принимать сбалансированное решение, но вестись на всякого рода разговоры и провокации не будем точно", - пообещал Медведев.

Общество Соведущий Елены Малышевой дал добро на поедание человечины Соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово» доктор медицинских наук Андрей Продеус заявил, что людям можно есть человеческое мясо, а каннибализм не опасен для здоровья.

Политика Медведев рассказал о последствиях торговых войн для мировой экономики Торговые войны Соединенных Штатов и Китая снизили спрос на энергоносители, поэтому Москве, вероятно, придется корректировать свои прогнозы по темпам роста экономики.

Гаджеты Цены на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max для России Российское подразделение компании Apple объявила цены на новые смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max для России. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут доступны в четырёх цветах: тёмно-зелёный, серебристый, золотой и «серый космос» с памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

Экономика Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Здоровье Онкологи назвали основные признаки рака По мнению главного онколога Минздрава Андрея Каприна, курение, употребление спиртных напитков и вирус папилломы человека (ВПЧ) являются основными факторами развития рака.