Экономика

ИзвестияИзвестияМинпромторг оценил рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал возможное повышение утилизационного сбора на автомобили. По его словам, планирующаяся индексация сбора «обусловлена уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля».
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с чего всё началось

Цены на машины разгонят утильсбором

Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда трактовали как компенсацию снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.
Коммерсантъ09 сентября в 18:30

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Минпромторг оценил в 1,5–2% рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора

Коммерсантъвчера в 14:10

Мантуров: сбор на утилизацию даже при росте ставок в стоимости авто составит 1,5-2%

ТАССвчера в 14:59

Доля утильсбора в стоимости машин не превысит 2% после повышения

Интерфаксвчера в 14:21

Предлагаемое увеличение ставок утильсбора в некоторых случаях превысит 120%

ПРАЙМвчера в 16:02

Министр рассказал о скором росте цен на автомобили

Lenta.ru04:51

Минпромторг оценил рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора

Известия00:25

Мантуров: утильсбор за авто не превысит 2% от стоимости машины

Красная веснавчера в 15:35
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 06:53, Вашингтон
Общество

Почему суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

Газета.Ru 06:31
Политика

Песков: Путин не смотрел фильм Дудя о Беслане

Президент России Владимир Путин не смотрел филь журналиста Юрия Дудя о Беслане, приуроченный к трагедии, произошедшей 15 лет назад, - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопрос корреспондента радиостанции "Эхо Москвы".
Эхо Москвы 06:00
Политика

Захарова обвинила Болтона в распространении фейков о России

Джон Болтон, который подал в отставку с поста помощника американского президента по нацбезопасности, скрывал истинное положение дел в США и распространял фейковую информацию о России.
РБК 06:48
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Вести.Ru 05:57
Происшествия

В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных

Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Общество

Синоптики заявили о приходе осени в Москву в выходные

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что настоящая осень с дождями и похолоданием до 11—16 °С ожидается в Москве в ближайшие выходные.
RT на русском 04:29
Политика

Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Экономика

Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России

В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.
Интерфакс 05:52
Общество

Медведев высказался о короткой рабочей неделе

Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41
Шоу-бизнес

Лоза придумал наказание для Билана за выступление в нетрезвом виде

Известия 04:25
Культура

Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года»

РИА Новости 04:18
Религия

Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Политика

Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Армия и оружие

КНДР испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня

За пусками следил лично глава республики Ким Чен Ын, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».
Эхо Москвы вчера в 18:13
Политика

«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal

Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 14:30
Гаджеты

Apple увеличила экран в новом iPad

Ferra вчера в 13:32
Происшествия

Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября

Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Хоккей

Знарок передразнил Хартли на послематчевой пресс-конференции, видео

С самого начала пресс-конференции наставник «Спартака» выражал неудовольствие (предлагал поменяться с Хартли местами, когда все были готовы начать общение с журналистами), а во время речи Хартли не сдержался и показал свой жест.
Чемпионат 04:45
Армия и оружие

На верфи в Татарстане заложили новый малый ракетный корабль «Тайфун»

Пятый в серии малый ракетный корабль проекта 22800, которому присвоено наименование "Тайфун", заложен в среду на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького для ВМФ России, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:03
Политика

Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы

Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Происшествия

На Украине прогремело четыре взрыва на складах Минобороны

Четыре взрыва произошли на складах Минобороны Украины в Винницкой области, пострадавших нет, сообщил в среду представитель ведомства Александр Мотузяник.
РИА Новости 06:31
Киберспорт

Odyssey против Unity: Ubisoft не намерена возвращаться к непродолжительным играм

Игромания.ру 05:49
Политика

Отмена российского продэмбарго для ЕС — тонкий вопрос, заявил Медведев

"Будем принимать сбалансированное решение, но вестись на всякого рода разговоры и провокации не будем точно", - пообещал Медведев.
РИА Новости 06:34
Общество

Соведущий Елены Малышевой дал добро на поедание человечины

Соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово» доктор медицинских наук Андрей Продеус заявил, что людям можно есть человеческое мясо, а каннибализм не опасен для здоровья.
Lenta.ru вчера в 13:11
Политика

Медведев рассказал о последствиях торговых войн для мировой экономики

Торговые войны Соединенных Штатов и Китая снизили спрос на энергоносители, поэтому Москве, вероятно, придется корректировать свои прогнозы по темпам роста экономики.
REGNUM 05:44
Гаджеты

Цены на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max для России

Российское подразделение компании Apple объявила цены на новые смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max для России. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут доступны в четырёх цветах: тёмно-зелёный, серебристый, золотой и «серый космос» с памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.
iXBT.com вчера в 14:46
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Здоровье

Онкологи назвали основные признаки рака

По мнению главного онколога Минздрава Андрея Каприна, курение, употребление спиртных напитков и вирус папилломы человека (ВПЧ) являются основными факторами развития рака.
Кубанские новости 06:29
Путешествия

Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
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