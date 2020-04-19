Экономика
Lenta.ruМинпромторг оценил ситуацию с повышением цен на продукты в России
Стоимость импортных товаров может повышаться из-за курса валют. Такую оценку дал глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС в воскресенье, 19 апреля. «Мы не фиксируем каких-то серьезных изменений по цене, колебания очень несущественные», — сказал Мантуров.
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В Минпромторге утверждают, что не фиксируют существенных изменений цен на продукты
Эхо Москвывчера в 09:03
Мантуров посоветовал пить травяные чаи в преддверии возможного подорожания импорта
Интерфаксвчера в 09:32
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Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
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Павел Прилучный впервые ответил на вопрос об избиении Муцениеце
Актер Павел Прилучный впервые ответил на вопрос подписчиков, который касался его личных отношений с женой Агатой Муцениеце.
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Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
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Piter.tv вчера в 06:31
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Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Россияне за последние пять лет стали терпимее относиться к представителям сексуальных меньшинств и незащищенным социальным группам: меньше людей считают, что их нужно изолировать от общества или ликвидировать.
Дождь 03:04
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Стоимость лечения коронавируса назвали на Украине
Заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак рассказала, что лечение больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией стоит от 11 до 370 долларов за сутки.
Live24 05:06
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Пропуска в Москве с 22 апреля начнут проверять автоматически
По решению мэра Москвы Сергея Собянина со среды, 22 апреля, проверка пропусков полностью перейдет в автоматический режим.
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Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Фигурное катание
Фигуристка Радионова объяснила популярность Загитовой
Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова объяснила, почему Алина Загитова столь востребована в ледовых шоу.
АиФ Удмуртия 02:42
Политика
Премьер-министр указал на недоосвоение регионами денег из бюджета
Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от регионов, медленно осваивающих средства на оснащение медицинских учреждений для приема больных коронавирусом, делать это эффективнее.
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Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте.
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В Башкирии резко увеличилось число заболевших коронавирусом
В Башкирии число заболевших коронавирусом достигло 349 человек, суточный прирост подтвержденных заболевших составил 52 человека.
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Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
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Армия и оружие
Испанская газета ABC рассказала о преимуществах АК перед M16
Автор цитирует высказывания историка Макса Гастингса (Max Hastings) из книги "Война во Вьетнаме", который вспоминал, что АК идеально подходил для ведения боевых действий в джунглях.
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АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
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RT на русском вчера в 19:03
Здоровье
В Петербурге заразившиеся коронавирусом медики получат компенсацию
Медработники государственных медучреждений в Санкт-Петербурге, которые заразились коронавирусом при оказании помощи пациентам, получат 300 тыс. рублей, при установлении инвалидности после заражения коронавирусом – 500 тыс. рублей, в случае смерти медика от коронавируса его семья получит 1 млн рублей.
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