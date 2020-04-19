Стоимость импортных товаров может повышаться из-за курса валют. Такую оценку дал глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС в воскресенье, 19 апреля. «Мы не фиксируем каких-то серьезных изменений по цене, колебания очень несущественные», — сказал Мантуров.

Минпромторг оценил ситуацию с повышением цен на продукты в России

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