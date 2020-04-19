Экономика
Lenta.ruМинпромторг оценил ситуацию с повышением цен на продукты в России
Стоимость импортных товаров может повышаться из-за курса валют. Такую оценку дал глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС в воскресенье, 19 апреля. «Мы не фиксируем каких-то серьезных изменений по цене, колебания очень несущественные», — сказал Мантуров.
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Мантуров посоветовал пить травяные чаи в преддверии возможного подорожания импорта
Интерфаксвчера в 09:32
В Минпромторге утверждают, что не фиксируют существенных изменений цен на продукты
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Российская газета 00:26
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Новая МБР выйдет к концу 2020 года и, по прогнозам американских экспертов, заменит МБР Minuteman III.
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Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
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СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей
Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
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Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Общество
Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России
По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
Петрозаводск говорит вчера в 06:35
Армия и оружие
ВСУ за сутки 8 раз нарушили перемирие в ДНР
Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 50 единиц прокомментировали в СЦКК Напомним, что на 19 апреля в СЦКК зарегистрировали четыре нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ.
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Более 40 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России
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В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
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Экспресс газета вчера в 07:03
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Президент УЕФА выступил за проведение матчей без зрителей
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LG на видео показала дизайн нового смартфона Velvet
LG уже продемонстрировала новый дизайн смартфона Velvet. Ранее корейский производитель никогда не использовал подобные решения.
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В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома
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Радий Хабиров отметил, что Башкирия еще далека от пика коронавируса
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