Коронавирус
НТВМинпромторг оценил уровень сокращений в потребительском секторе в 20%
На фоне падения выручки из-за ситуации с коронавирусом в компаниях российского потребительского сектора началось сокращение персонала — сейчас оно составляет, согласно оценке Минпромторга, от 20%.
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с чего всё началось
Подлинность письма подтвердили два источника. Кризисный период для потребительского рынка РФ (кроме продуктовой торговли), по оценкам отрасли, продлится не менее полугода, включая острую фазу кризиса и начало восстановления спроса.ТАССвчера в 09:21
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Минпромторг предлагает срочные меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за коронавируса
Коммерсантъвчера в 10:17
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Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Армия и оружие
Фронтовой инстаграм: как школьник из Талицы стал командиром танка
На рассвете 22 июня 1941 года Алексей Скоморохов из поселка Троицкого что под Талицей, не спал.
Культура
Британские кинематографисты представили Путина шпионом
Режиссёр сериала - Ник Грин: ранее он работал над документальным фильмом про Христа для CNN, также среди его работ - кино о Ричарде Львиное Сердце и Древнем Риме для каналов Discovery и BBC.
Финансы
Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе
Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Экономика
Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Москве и области станет ударом по бизнесу, считают предприниматели
Как сказал газете РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик, сейчас необходимо не только помогать тем, кто уже потерял работу, но и постараться не допустить, чтобы безработица росла по экспоненте.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Энергетика
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
Общество
Ростех создает портативный экспресс-тест на коронавирус
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Общество
Власти утвердили перечень товаров первой необходимости
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров), которые разрешены к продаже в нерабочие дни.
Общество
В России число заразившихся коронавирусом превысило 1500
За последние сутки зарегистрировано 270 новых случаев в 26 регионах, всего заболевшие есть в 65. Накануне число заболевших выросло на 228.
Здоровье
Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания.
Кино
Первые фото Карнажа из «Венома 2» появились в Сети
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель
Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упал до $23,1 за баррель.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.
Общество
Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок
Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Политика
Жители российских регионов уже встают на биржу труда, говорят эксперты
У российской экономики есть ресурсы для дальнейшего увеличения пособия и полного разрушения российской финансовой системы ждать не стоит, сказал «Эху Москвы» экономист Игорь Николаев.
Общество
Рошаль рассказал, как не заразиться коронавирусом, посетив магазин
Доктор Леонид Рошаль пояснил, какие меры предосторожности следует принять сегодня, посещая общественные места, сообщил РИА Новости.
Интернет
Новая ошибка Windows усложнила работу из дома
Новая ошибка Windows усложнила работу из дома.
Общество
В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ
В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
Общество
Собянин сообщил о сохранении права приезжать и уезжать из Москвы
Режим самоизоляции, введенный в Москве, не затронет права граждан приезжать в город или покидать его.
Здоровье
В России создан препарат для лечения коронавируса
Шоу-бизнес
Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца
Политика
Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану
В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
Здоровье
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
Армия и оружие
В США заинтересовались «застигнутой врасплох» российской АПЛ
Головную многоцелевую АПЛ проекта 885 «Ясень» «Северодвинск» Военно-морской флот России принял в 2014 году.
Наука
В России создали три препарата против COVID-19
В России при участии специалистов Российской академии наук были созданы три лекарственных препарата, которые потенциально можно будет использовать для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.