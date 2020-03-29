Подлинность письма подтвердили два источника. Кризисный период для потребительского рынка РФ (кроме продуктовой торговли), по оценкам отрасли, продлится не менее полугода, включая острую фазу кризиса и начало восстановления спроса.

с чего всё началось

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