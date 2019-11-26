Общество

Парламентская газетаПарламентская газетаМинпромторг оценил риски роста цен на автомобили из-за утильсбора

«Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки», — сказал глава Минпромторга. По его словам, доля индексации утильсбора в стоимости импортируемых автомобилей составляет от двух до пяти процентов.
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с чего всё началось

Мантуров заявил, что цены на российские автомобили из-за повышения утильсбора не вырастут

Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
ТАССвчера в 15:11

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Сбор без разгона

Российская газета12:18

Мантуров заявил, что введение утильсбора не повлияет на цену российских авто

Life.ruвчера в 15:29

Минпромторг не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора

Коммерсантъвчера в 21:19

В Минпромторге оценили риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

РИА Новостивчера в 22:30

Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Известиявчера в 15:11

Мантуров заявил, что цены на российские автомобили из-за повышения утильсбора не вырастут

ТАССвчера в 15:11

Мантуров оценил риски роста цен на иномарки из-за утильсбора

РБКвчера в 14:51
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
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МВД наградило школьника, спасшего 9-летнюю девочку от педофила

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Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с членами Совета безопасности подготовку встречи лидеров стран – членов "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция).
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Происшествия

В Тамбове автомобиль врезался в людей, есть погибшая и пострадавшие

Женщина погибла, пять человек получили травмы после ДТП с участием двух автомобилей в центре Тамбова, сообщили "РГ" в управлении МВД по региону.
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ГБР предоставили доступ к данным паспортов Порошенко

В Киеве Печерский районный суд дал разрешение сотрудникам Государственного бюро расследований (ГБР) получить доступ к данным служебного, а также дипломатического паспортов экс-президента Украины Петра Порошенко.
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