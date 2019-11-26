Общество
Парламентская газетаМинпромторг оценил риски роста цен на автомобили из-за утильсбора
«Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки», — сказал глава Минпромторга. По его словам, доля индексации утильсбора в стоимости импортируемых автомобилей составляет от двух до пяти процентов.
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с чего всё началось
Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.ТАССвчера в 15:11
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