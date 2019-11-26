Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

с чего всё началось

«Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки», — сказал глава Минпромторга. По его словам, доля индексации утильсбора в стоимости импортируемых автомобилей составляет от двух до пяти процентов.

Политика Миллер назвал препятствия для продолжения транзита газа через Украину Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский 25 ноября обсудили возможность заключения нового контракта о транзите газа "Газпрома" в Европу.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Спорт МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне "Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".

Экономика Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.

Футбол «Локомотив» и «Байер» объявили стартовые составы на матч ЛЧ Братья Алексей и Антон Миранчуки выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" на матч группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Байером", сообщается на официальном сайте УЕФА.

Экономика ФАС предложила создать ведомство по регулированию табачного рынка Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что в России нужно создать отдельное ведомство, которое будет заниматься регулированием табачного рынка, сообщила заместитель начальника контрольно-финансового управления регулятора Наталия Исаева.

Общество Нацбанк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

Политика ГБР предоставили доступ к данным паспортов Порошенко В Киеве Печерский районный суд дал разрешение сотрудникам Государственного бюро расследований (ГБР) получить доступ к данным служебного, а также дипломатического паспортов экс-президента Украины Петра Порошенко.

Авто Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.