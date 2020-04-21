Экономика
Российская газетаМинпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
По итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики утвержден перечень системообразующих организаций. В него внесены 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, отобранных по 15 различным отраслям. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
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Здоровье
Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету
Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник вчера в 12:24
Здоровье
США предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса
Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд предупредил, что вторая волна коронавируса в стране может оказаться более тяжелой, чем первая.
Lenta.ru 22:11
Общество
Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу
Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Общество
Трамп допустил расторжение торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп не исключает расторжения торговой сделки с Китаем в случае ее неисполнения Пекином в связи с резким ухудшением мировой экономической конъюнктуры, вызванной пандемией коронавируса.
ТАСС 20:20
Общество
В Москве аннулируют пропуска, не прошедшие проверку
Цифровые пропуска в Москве, не прошедшие проверку, аннулируются, для повторного получения нужно оформить новый, внимательно указав данные, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 12:59
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало
Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru 06:25
Общество
В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников
Предварительно первый экзамен ЕГЭ школьники напишут 8 июня.
Известия 17:18
Гаджеты
IPhone SE с тонкими рамками может выйти во второй половине 2021 года
Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) ранее заявлял, что Apple планирует выпустить смартфон iPhone SE Plus в первой половине 2021 года.
3DNews 14:47
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия 22:56
Энергетика
Трамп раскрыл способ стабилизировать цены на нефть
Президент США Дональд Трамп раскрыл способ стабилизировать цены на нефть в ходе брифинга в Белом доме.
Lenta.ru 20:24
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 20:10
Общество
Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19
Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
RT на русском 17:31
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд в телеэфире
За первую неделю показа фильм установил сразу несколько рекордов в телеэфире, несмотря на сильную конкуренцию в прайм-тайме, сообщает "Россия 1".
Республика Татарстан 13:40
Культура
Объявлен «длинный список» литературной премии «Большая книга»
В этом году объявление «длинного списка» Национальной литературной премии «Большая книга» прошло в формате онлайн-трансляции.
Россия – Культура 13:37
Религия
Патриарх Кирилл попросил об отсрочке коммунальных платежей для церквей
Патриарх Кирилл попросил об отсрочке платежей за ЖКУ до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей .
Znak.com 09:04
Транспорт
Грустите, вас снимают: пропусками водителей займутся камеры
C 22 апреля передвигающихся по Москве водителей начинают автоматически штрафовать за отсутствие цифрового пропуска.
Известия 17:02
Кино
«Дау» теперь может прийти в каждый ноутбук
Во время просмотра фильмов «Дау» все время создается впечатление, что в происходящем нет ни доли режиссуры.
BFM.ru вчера в 22:12
Общество
Безработные тюменцы получат 3000 рублей на каждого ребенка
Жители Тюменской области, потерявшие работу, получат дополнительно по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Тюменская область сегодня 01:00
Экономика
Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов
22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц.
РБК 07:25
Общество
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
Космос
Исчезнувшая экзопланета оказалась облаком пыли
Собрав и проанализировав всю доступную архивную информацию «Хаббла» о Дагоне, аризонские астрономы пришли к выводу, что он все же не планета, а облако пыли, образовавшееся от столкновения двух объектов размером примерно в 200 км каждый.
Популярная механика 00:56
Наука
Синдрома одомашнивания у собак не существует, либо он работает не так, как считалось ранее
Поскольку считается, что синдром одомашнивания возникает в результате единичного механизма, все эти черты, как ожидается, изменятся вместе в породах собак.
Хайтек 14:43
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» прошел испытания в Сирии
Танк Т-14 на платформе «Армата» прошел ряд испытаний в Сирии, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Хакасия-Информ 19 апреля в 22:50
Экономика
Netflix нарастила число подписчиков на 16 млн пользователей
Американский сервис потокового вещания Netflix в первом квартале 2020 г. увеличил количество своих подписчиков на 15,8 млн человек в сравнении с тем же периодом 2019 г. (9,6 млн).
Ведомости 20:33
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Общество
Кремль прокомментировал виртуальные митинги
Кремль с большим вниманием относится к сообщениям людей, которые сообщают о своих сложностях, возникших из-за коронавируса, но преувеличивать и обобщать "разговорчики" не стоит, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:33
Технологии
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета 22:18