Экономика

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-Петербург246 компаний вошли в список системообразующих предприятий России

Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих предприятий страны. В этот перечень вошли организации по 15 различным отраслям.
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Эксперт оценил создание списка системообразующих предприятий России

RT на русскомвчера в 10:31

Важные и не очень. Кого предлагает поддержать главное промышленное ведомство

ФедералПрессвчера в 10:20

Утвержден список российских системообразующих предприятий

Комсомольская правда20 апреля в 18:35

Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих

Коммерсантъ20 апреля в 21:58

В перечень системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

РБК20 апреля в 20:11

От «Калашникова» до «Мира хобби». Кого признал системообразующим Минпромторг

ТАССвчера в 07:34

Минпромторг сформировал свой список из 246 системообразующих компаний

Интерфакс20 апреля в 17:06
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Политика

Песков считает, что Зеленский может завершить конфликт в Донбассе

Ранее Зеленский заявил, что уверен в том, что сможет завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока.
РИА Новости 12:52
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Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
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Общество

Bloomberg: власти США пока не могут снять санкции с «дочки» «Роснефти»

Власти Соединенных Штатов пока не могут снять санкции с дочерней компании "Роснефти" Rosneft Trading, поскольку не обладают достаточными свидетельствами того, что она прекратила свою деятельность в этой стране после продажи активов.
ТАСС 13:05
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Здоровье

В Башкирии в РКБ имени Куватова пациенты плакали

В Башкирии в РКБ имени Куватова плакали пациенты эндокринологического отделения.
Общественная электронная газета 06:32
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о ситуации с коронавирусом

Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко заявил, что в настоящее время в больницы поступают больше пациентов с коронавирусом, чем выписываются.
RT на русском 13:39
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Здоровье

Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету

Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник 20 апреля в 12:24
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Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
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Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
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Общество

В 21 субъекте России внедрят платформу для выдачи цифровых пропусков

«По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта России на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении.
RT на русском 13:21
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Здоровье

Врач дал рекомендации по профилактике инсульта

По словам специалиста, в основе профилактики стоит здоровый образ жизни: правильное и сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, здоровый, полноценный сон и отказ от вредных привычек.
RT на русском 09:04
Кино

Драматический сериал о контрразведчиках покажет «Россия 1»

Драматический сериал о контрразведчиках покажет федеральный канал «Россия 1». Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:27
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Общество

В ВОЗ заявили, что коронавирус пришел в мир надолго

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал государства оставаться бдительными, поскольку большая часть населения Земли остается уязвимой к коронавирусу и COVID-19 останется в мире надолго.
Петербургский дневник 13:56
Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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Здоровье

В ДНР зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

Всего на территории ДНР выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, двое заболевших выздоровели.
RT на русском 13:20
Происшествия

Организатор подпольной вечеринки в Екатеринбурге попал под суд

В Екатеринбурге возбуждено административное дело в отношении организатора подпольной вечеринки в разгар эпидемии коронавируса Станислава Словиковского.
URA.Ru 12:33
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Шоу-бизнес

Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
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Политика

Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции

Новый Век вчера в 05:50
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Политика

Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции

Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:07
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Происшествия

В Шадринске найдено тело высокопоставленного полицейского

В городе Шадринске Курганской области нашли с огнестрельным ранением заместителя начальника отдела по работе с личным составом межмуниципального отдела полиции.
Российская газета 08:34
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Экономика

Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году

Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете.
Известия 10:25
14
Происшествия

В Калининграде детский нейрохирург ответит в суде за смерть пациентки

В Калининграде детский врач-нейрохирург предстанет перед судом по делу о смерти 15-летней пациентки.
РЕН ТВ 14:00
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Армия и оружие

Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области

SM News вчера в 06:00
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Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
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Гаджеты

AMD представила чипы Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X

Что касается стоимости, то Ryzen 3 3100 на рынке будет предлагаться по рекомендованной розничной цене $99, а Ryzen 3 3300X оценивается в $120.
Astera вчера в 14:21
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала фото с округлившимся животом

Актриса Кристина Асмус, известная зрителям по роли Варвары Черноус из сериала «Интерны», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на котором запечатлена в интересном положении.
Территория новостей вчера в 14:09
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Авто

Zotye планирует привозить в Россию автомобили китайского производства

Автоновости дня вчера в 02:36
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Экономика

Стрелюхин ожидает продления режима самоизоляции после апреля

Сегодня, 22 апреля, на заседании Саратовской областной думы глава регионального правительства Александр Стрелюхин озвучил цифры прогноза потерь экономики страны и области от «коронакризиса» и ответил на вопрос о том, произойдет ли, по его мнению, продление режима самоизоляции на май.
FreeNews-Volga 12:47
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Происшествия

В Ярославской области обрушился пешеходный мост

В ГУ МЧС по Ярославской области уточнили, что в 100 метрах расположен еще один мост, потому движение внутри райцентра не приостановлено.
REGNUM 09:38
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева начала новый курс лечения

Кудрявцева призналась, что уже прошла огромное количество обследований, сдавала много анализов и консультировалась у лучших специалистов в самых разных сферах медицины, но источник головных болей Леры до сих пор не определили.
Вестник 10:10
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Экономика

Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
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