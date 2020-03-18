Коронавирус
Finam.RuМинпромторг отмечает снижение ажиотажного спроса на продукты
Что касается возможного повышения цен на продукты питания в условиях повышенного спроса, Минпромторг договорился с ритейлерами о том, что "цены будут стабильные". Виктор Евтухов добавил, что с этим вопросом по поручению президента России работают Минсельхоз, ФАС и Генпрокуратура.
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Минпромторг ожидает снижения повышенного спроса на продукты в Москве в течение недели
Будущее России. Национальные проекты09:02
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Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году
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На опубликованном в «Твиттере» фото представлена «четверка», интегрированная на американский вездеход Oshkosh FMTV 4x4 Cargo.
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
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Авто
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Федеральная служба исполнения наказаний временно запретила свидания заключенных в колониях и следственных изоляторах, чтобы снизить риск того, что в эти заведения попадает коронавирус COVID-19.
Общество
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
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Дочь первого президента Узбекистана приговорили к 13 годам тюрьмы
Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова проведет более 13 лет в тюрьме.