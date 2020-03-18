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Finam.RuFinam.RuМинпромторг отмечает снижение ажиотажного спроса на продукты

Что касается возможного повышения цен на продукты питания в условиях повышенного спроса, Минпромторг договорился с ритейлерами о том, что "цены будут стабильные". Виктор Евтухов добавил, что с этим вопросом по поручению президента России работают Минсельхоз, ФАС и Генпрокуратура.
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Минпромторг ожидает снижения повышенного спроса на продукты в Москве в течение недели

ТАСС09:05

В Минпромторге назвали срок окончания ажиотажа в магазинах

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В Минпромторге прокомментировали ажиотаж в магазинах Москвы

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Названы сроки спада ажиотажа на продукты в России

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Минпромторг ожидает снижения повышенного спроса на продукты в Москве в течение недели

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Основные фондовые индексы США увеличили падение до 8-10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику

Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».
RT на русском 12:45
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
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Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

РИА Новости вчера в 15:12
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До 25 миллионов человек могут лишиться работы из-за коронавируса

Порядка 25 миллионов человек по всему миру могут лишиться работы из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:46
Общество

США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира

США прекращают выдавать визы в большинстве стран из-за коронавируса, сообщил госдепартамент США в Twitter.
РИА Новости 15:46
Политика

ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса

«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию ДНР принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на границе с Украиной», — сообщает пресс-служба главы республики.
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Общество

В Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек

Коммерсантъ 10:54
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В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
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Армия и оружие

Советскую «Боевую метлу» установили на американский вездеход

На опубликованном в «Твиттере» фото представлена «четверка», интегрированная на американский вездеход Oshkosh FMTV 4x4 Cargo.
ГЛАС.RU 09:45
Общество

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:01
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Водитель трамвая из-за пассажиров без масок вызвал полицию

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Турция призывает россиян покинуть Турцию

Россиянам настоятельно рекомендуется покинуть Турцию и вернуться домой.
МонаВиста 16:05
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Assassin’s Creed Odyssey станет временно бесплатной

CyberSport.ru вчера в 23:13
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Путин подписал указ об отставке замдиректора ФСИН Максименко

"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - говорится в сообщении.
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Курс доллара превысил 80 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей впервые с февраля 2016 года.
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Представили седан Hyundai Elantra нового поколения

Новинка получила гибридную версию и внешность в фирменном стиле компании. Дебют обновлённой Hyundai Elantra состоялся в Калифорнии.
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Транспорт

РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией

РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.
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Замглавы МЧС Татарстана арестован по подозрению в мошенничестве

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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 200 тысяч, при этом число умерших от заболевания COVID-19 составило 8,1 тысячи человек.
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Общество

В СИЗО и колониях запретили свидания из-за коронавируса

Федеральная служба исполнения наказаний временно запретила свидания заключенных в колониях и следственных изоляторах, чтобы снизить риск того, что в эти заведения попадает коронавирус COVID-19.
Полит.ру 10:14
Общество

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
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Общество

Дочь первого президента Узбекистана приговорили к 13 годам тюрьмы

Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова проведет более 13 лет в тюрьме.
Вести.Ru 06:19
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