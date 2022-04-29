Представитель Белого дома добавила, что США нужно «срочно двигаться вперед по этому финансированию», чтобы продолжать оказывать Киеву помощь и убедиться в том, что у украинской стороны есть нужное вооружение, артиллерия и снаряжение, в котором она нуждается.
Украинские войска дважды за десять минут обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и 13 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг, 28 апреля, президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Украина готова к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории «Азовстали» в Мариуполе.