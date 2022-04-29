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Минпромторг: параллельный импорт сдержит рост стоимости на иностранную продукцию в России

Параллельный импорт позволит сдержать рост стоимости на зарубежную продукцию в России благодаря конкуренции со стороны неофициальных партнеров в поставках товаров в страну.
Газета.Ru
В министерстве уточнили, что на данный момент перечень товаров для параллельного импорта находится на регистрации в Минюсте.
РИА Новости
В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары.
РИА Новости
Мера предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок.
News.ru

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Минпромторг РФ: Параллельный импорт может сдержать рост цен
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Минпромторг: параллельный импорт сдержит рост цен на иностранную продукцию в России
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