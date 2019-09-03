Экономика
Российская газетаМинпромторг продлит поддержку автопрома на 2020 год
Министерство промышленности и торговли России планирует продлить программы господдержки автопрома на следующий год и зарезервировало для этого деньги, сообщил журналистам министр Денис Мантуров. Средства предусмотрены на поддержку спроса на продукцию автопрома через автокредитование и лизинг.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минпромторг РФ планирует продлить программы господдержки автопрома на 2020 год, средства уже зарезервированы. Об этом журналистам сообщил глава министерства Денис Мантуров в ходе выставки Comtrans-2019.ТАСС07:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:16, Вашингтон
Политика
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацистами освобождением Европы
Во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что термин "освобождение" ставит в привилегированное положение "некоторые политические круги в Болгарии и является вмешательством во внутриполитические процессы" в стране.
РИА Новости 19:04
Происшествия
В турецком отеле утонула российская девочка
Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru 12:07
Происшествия
Су-25 разбился на Северном Кавказе
Штурмовик Су-25УБ ВКС России разбился на Северном Кавказе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных силовых структурах.
Газета.Ru 08:00
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Происшествия
Трагедия в Калифорнии: спасательная операция прекращена, надежд найти живых не осталось
Пассажиры прогулочного судна, которое сгорело у берегов Калифорнии, признаны погибшими. Береговая охрана прекратила спасательную операцию.
Вести.Ru 17:40
Кино
Умерла муза Высоцкого актриса Зинаида Славина
Не стало музы Высоцкого — актрисы Зинаиды Славиной. Артистка ушла из жизни во вторник, 3 сентября, на 80-м году жизни.
Пятый канал 06:18
Интернет
У Instagram появится аналог из Китая
Среди самых известных — приложения "Фейсбук", "Инстаграм" и Google. На каждое из них есть отечественный аналог.
Life.ru 11:18
Происшествия
В Иерусалиме туристка заплатила за шаурму почти $3 тысячи
В Иерусалиме с туристки взяли 10 100 шекелей, или $2800, за шаурму. Об этом информирует Times of Israel.
Газета.Ru 17:33
Происшествия
Два криминальных авторитета задержаны в Дагестане
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, подозреваемых в координации преступной деятельности.
Lenta.ru 17:37
Происшествия
Фигуранту «московского дела» Егору Жукову предъявили новое обвинение
Студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному после акции протеста в Москве 27 июля, предъявили новое обвинение.
Инфо24 09:08
Футбол
Санчес: «Интер» не был чемпионом 8 лет, поэтому я здесь
Ранее 30-летний чилийский футболист заявил, что не жалеет об уходе в «Манчестер Юнайтед» из лондонского «Арсенал», за который он выступал с 2014 по 2018 год, будучи ведущим игроком «канониров» и забив за них 60 мячей в 122 матчах.
Чемпионат 19:08
Авто
Официально представлен Nissan Juke нового поколения
Компания Nissan представила одну из долгожданных новинок - кроссовер Juke нового поколения.
За рулем Кубань 12:16
Политика
Моди и Абэ встретятся во Владивостоке 5 сентября
Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретится с японским премьером Синдзо Абэ 5 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
ТАСС 04:20
Происшествия
В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне
На танковом полигоне в Забайкальском крае во время обучения водителя-механика погиб инструктор.
Российская газета 02:07
Шоу-бизнес
Тарасов сообщил о беременности Костенко
Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.
ФАН 07:25
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда 00:40
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия 16:50
Энергетика
Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
RT на русском 01 сентября в 18:35
Единоборства
Крис «Сайборг» Жустино заключила рекордный контракт с Bellator
«Сайборг» была членом UFC с 2016 года по июль 2019 года. Она завоевала чемпионский пояс в полулегком весе после победы над Тоней Эвинджер.
Sport24.ru 16:18
Авто
Группа ГАЗ представила новую «Газель»
Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».
Ведомости вчера в 08:15
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
Теннис
Медведев победил Вавринку и пробился в полуфинал US Open
РИА Новости 17:09
Политика
Рада направила законопроект о сокращении числа депутатов в КС
Верховная рада Украины направила в Конституционный суд законопроект об уменьшении количества народных депутатов с 450 до 300 человек.
RT на русском 12:03
Армия и оружие
На Украине разделят должность главкома ВСУ и начальника генштаба
Должности начальника генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины разделят, заявил первый заместитель главы генштаба ВСУ Игорь Колесник.
ТК Звезда 16:20