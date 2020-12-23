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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минпромторг подготовил план принуждения госкомпаний к импортозамещению

Проект предполагает, что директивы распространятся на госкомпании с долей госучастия свыше 50%, а также на дочерние общества таких госАО.В источнике
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Коммерсантъ

Минпромторг подготовил план принуждения госкомпаний к импортозамещению

Минпромторг подготовил план принуждения госкомпаний к импортозамещению Как стало известно "Ъ", Минпромторг подготовил проекты адресованных широкому кругу госкомпаний директив по выполнению квот на закупки российской продукции.
Коммерсантъ16:46
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ФАН

План по обязательному импортозамещению компаниями подготовлен в Минпромторге

ФАН05:40
Lenta.ru

Российские компании заставят импортозамещаться и отчитываться о результатах

Lenta.ru02:36
Общественная служба новостей

В Минпромторге подготовили план принуждения госкомпаний к импортозамещению

Общественная служба новостей03:12
Live24

Минпромторг подготовил план принуждения российских госкомпаний к импортозамещению

Live2403:00
REGNUM

Минпромторг подготовил план принуждения госкомпаний к импортозамещению — Ъ

REGNUM04:46
Эхо Москвы

Коммерсант: Минпромторг подготовил план принуждения госкомпаний к импортозамещению

Эхо Москвы02:02
Коммерсантъ

Минпромторг подготовил план принуждения госкомпаний к импортозамещению

Коммерсантъ16:46

Решение о флаге и гимне на Олимпийских играх примет МОК до конца января

Международный олимпийский комитет (МОК) до конца января должен принять регламент по флагу и гимну, которые российская команда будет использовать на Олимпиаде в Токио, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, передает ТАСС.
Решение о флаге и гимне на Олимпийских играх примет МОК до конца января
Журналистская правдавчера в 12:04

В Госдуме предложили выплатить россиянам тринадцатые пенсии, зарплаты и стипендии

Депутат нижней палаты парламента Сергей Миронов («Справедливая Россия») выступил с предложением выплатить гражданам РФ, в зависимости от возраста, тринадцатые пенсии, зарплаты и стипендии.
Версия-Саратов05:54

Песков: санкции США могут осложнить строительство «Северного потока-2»

Американские санкции против «Северного потока-2» могут осложнить строительство, но Россия и ее европейские партнеры заинтересованы в завершении проекта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ05:27

Моуринью раскритиковал Алли после матча Кубка АПЛ

Напомним, что в матче 1/4 финала подопечные Моуринью одержали победу над «Сток Сити» со счётом: 3:1. Также наставник «шпор» рассказал свои мысли об ошибке Алли, из-за которой лондонцы пропустили гол в начале второго тайма.
ГЛАС.RU23:35