Минпромторг подготовил план принуждения госкомпаний к импортозамещению
Проект предполагает, что директивы распространятся на госкомпании с долей госучастия свыше 50%, а также на дочерние общества таких госАО.В источнике
С чего всё началось
Минпромторг подготовил план принуждения госкомпаний к импортозамещению
Минпромторг подготовил план принуждения госкомпаний к импортозамещению Как стало известно "Ъ", Минпромторг подготовил проекты адресованных широкому кругу госкомпаний директив по выполнению квот на закупки российской продукции.
Коммерсантъ16:46
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В Минпромторге подготовили план принуждения госкомпаний к импортозамещению
Общественная служба новостей03:12