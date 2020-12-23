Проект предполагает, что директивы распространятся на госкомпании с долей госучастия свыше 50%, а также на дочерние общества таких госАО.

С чего всё началось Минпромторг подготовил план принуждения госкомпаний к импортозамещению Минпромторг подготовил план принуждения госкомпаний к импортозамещению Как стало известно "Ъ", Минпромторг подготовил проекты адресованных широкому кругу госкомпаний директив по выполнению квот на закупки российской продукции. Коммерсантъ 16:46