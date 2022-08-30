Предлагаемые меры будут способствовать развитию кластеров, что должно благоприятно сказаться на отечественной промышленности в целом, отметил партнер, глава практики инфраструктуры и ГЧП Better Chance Александр Долгов.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перед началом в Праге неформальной встречи глав минобороны стран союза заявил, что ситуация на Украине "не улучшается, обстановка на ЗАЭС очень опасная".
В МИДе РФ заявили, что «такой взвешенный подход находит отражение в сдержанном отношении сербского руководства к санкционной политике Запада, принципиальном нежелании участвовать в ней в ущерб собственным интересам».