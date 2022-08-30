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Минпромторг подготовил предложения по поддержке промкластеров

FINMARKET.RU - Минпромторг по поручению президента подготовил предложения по поддержке промышленных кластеров, главная цель которых - импортозамещение технологически сложной продукции.
Финмаркет
Новые меры для промышленных кластеров, которые занимаются импортозамещением, на Петербургском экономическом форуме поручил разработать президент Владимир Путин.
Forbes
Помимо того, ради развития импортозамещения министерство предлагает опустить ставки страховых взносов до 7,6% и разработать систему льготного кредитования.
ФАН
Предлагаемые меры будут способствовать развитию кластеров, что должно благоприятно сказаться на отечественной промышленности в целом, отметил партнер, глава практики инфраструктуры и ГЧП Better Chance Александр Долгов.
Forbes

Подробнее о событии

«Ведомости»: Минпромторг предложил поддержать промышленные кластеры налоговыми льготами
Газета.Ru04:06
«Ведомости»: Минпромторг предложил поддержать промкластеры налоговыми льготами
РБК02:34
Минпромторг предложил налоговые льготы для импортозамещения
Право.ру02:59
Власти РФ могут ввести меры поддержки для импортозамещающих проектов
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Минпромторг подготовил предложения по поддержке промкластеров
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В Минпромторге были подготовлены меры поддержки импортозамещающих промышленных кластеров
Центральная Служба Новостей01:42
Минпромторг подготовил меры поддержки импортозамещающих промышленных кластеров
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