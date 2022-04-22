КоммерсантъМинпромторг подготовил список товаров для параллельного импортаМинпромторг составил перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателя.КоммерсантъСреди товаров также называют текстиль, кожаные изделия, одежду, мех, парфюмерию, оборудование и механические устройства, телефоны, компьютеры, ТВ-аппаратуру, транспорт.ТАССИз автомобилей в список параллельного импорта попали Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack.News.ruВ частности, Минпромторг разрешил параллельный импорт телефонов, часов и наушников Apple, гаджетов и электроники Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, а также принтеров, сканеров Huawei и Lenovo.Lenta.ruЧитать далееСвернутьAutoNewsAutoNewsКомсомольская правдаНовый ДеньВечерняя МоскваПрофильЯмал-МедиаИА Красная ВеснаYakutsk.ruГазета.RuКолыма-информReadovka NewsФАНЦарьградВолгаПромЭкспертLife.ruПодробнее о событииМинпромторг утвердил список товаров, подлежащих параллельному импортуГазета.Ruвчера в 16:02Бренды — в гости к нам: Apple импортируют в Россию без его согласияИзвестиявчера в 11:09Самое цитируемое«Известия»: Минпромторг России составил перечень товаров для параллельного импортаРИА Новости18:30«Известия»: Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного импортаLenta.ru19:16Минпромторг составил перечень товаров для параллельного импортаТАССвчера в 16:17Минпромторг подготовил список товаров для параллельного импортаИзвестия21:16Минпромторг РФ подготовил перечень товаров для параллельного импортаИнтерфаксвчера в 15:01Мантуров подписал приказ о параллельном импортеBFM.ruвчера в 12:56Показать ещёОценить539Поделиться