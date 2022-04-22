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Минпромторг подготовил список товаров для параллельного импорта

Минпромторг составил перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателя.
Коммерсантъ
Среди товаров также называют текстиль, кожаные изделия, одежду, мех, парфюмерию, оборудование и механические устройства, телефоны, компьютеры, ТВ-аппаратуру, транспорт.
ТАСС
Из автомобилей в список параллельного импорта попали
 Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack.
News.ru
В частности, Минпромторг разрешил параллельный импорт телефонов, часов и наушников Apple, гаджетов и электроники Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, а также принтеров, сканеров Huawei и Lenovo.
Lenta.ru

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Минпромторг утвердил список товаров, подлежащих параллельному импорту
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