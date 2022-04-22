Список товаров и брендов в целом соответствует ранее озвученному правительством подходу: оставить защиту торговым маркам, производящим или импортирующим товары в РФ, и дать людям самое необходимое, отметили эксперты.
Уточняется, что среди автомобильных марок перечислены: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadilac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack, Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen и другие.
"Министерство обороны России располагает сведениями о подготовке Соединенными Штатами Америки провокаций с целью обвинения российских Вооруженных сил в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия", - заявил Кириллов.
Немецкие общественные деятели обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу с открытым письмом, в котором призвали прекратить поставки оружия Украине, поскольку они затягивают конфликт и не помогают мирному дипломатическому урегулированию.