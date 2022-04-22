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Минпромторг подготовил список товаров для параллельного импорта

Минпромторг составил перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателя.
Коммерсантъ
Список товаров и брендов в целом соответствует ранее озвученному правительством подходу: оставить защиту торговым маркам, производящим или импортирующим товары в РФ, и дать людям самое необходимое, отметили эксперты.
Известия
В частности, Минпромторг разрешил параллельный импорт телефонов, часов и наушников Apple, гаджетов и электроники Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, а также принтеров, сканеров Huawei и Lenovo.
Lenta.ru
Уточняется, что среди автомобильных марок перечислены: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadilac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack, Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen и другие.
Life.ru

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