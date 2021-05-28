Минпромторг подготовил закон о регулировании перевозок по Севморпути
Суда исключительно российского производства получат право на осуществление перевозок сырья по Северному морскому пути. Транспортировка угля, а также углеводородов через Севморпуть будет доступна только для кораблей отечественного производства.В источнике
С чего всё началось
Северный путь на верфь
Только суда российской постройки смогут перевозить уголь и углеводороды по Севморпути, а также заниматься каботажем, ледокольной и лоцманской проводкой. Такой проект постановления правительства подготовил Минпромторг в развитие одобренных в конце мая поправок к Кодексу торгового мореплавания.
Коммерсантъ18:04