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Минпромторг подготовил закон о регулировании перевозок по Севморпути

Суда исключительно российского производства получат право на осуществление перевозок сырья по Северному морскому пути. Транспортировка угля, а также углеводородов через Севморпуть будет доступна только для кораблей отечественного производства.В источнике
ФАН
Sudostroenie.info
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С чего всё началось

Северный путь на верфь

Только суда российской постройки смогут перевозить уголь и углеводороды по Севморпути, а также заниматься каботажем, ледокольной и лоцманской проводкой. Такой проект постановления правительства подготовил Минпромторг в развитие одобренных в конце мая поправок к Кодексу торгового мореплавания.
Коммерсантъ18:04

Подробнее о событии

Возможность перевозки углеводородов по Севморпути получат только суда России

Народные новости06:27

Минпромторг подготовил закон о регулировании перевозок по Севморпути

ФАН06:24

Северный путь на верфь

Коммерсантъ18:04

Перевозить углеводороды по Севморпути смогут только российские суда

REGNUM05:24

Нефть и газ по СМП разрешат перевозить только судам, построенным в России

Накануне.Ru05:17

«Ъ»: только российские суда смогут перевозить уголь и углеводороды по Севморпути

ТАСС03:50

Перевозить уголь и углеводороды по Севморпути смогут только российские суда

Экономика сегодня05:40
Интересное

В Волгограде обнаружили тела мужчины и девушки в салоне автомобиля

Следователи проводят проверку в связи с обнаружением в салоне автомобиля в Волгограде тел 31-летнего мужчины и 16-летней девушки, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.
ТАСС04:08

Посольство РФ в Киеве направило в МИД Украины ноту в связи с акциями националистов

"28 мая в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации В. И. Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у посольства России в Киеве", - указали в министерстве.
ТАСС08:12

Онкобольная Анастасия Заворотнюк после ухудшения состояния не поедет на лечение за границу

В апреле российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк отметила юбилей - 50 лет, а уже в мае стало известно, что состояние артистки, которая уже несколько лет борется с онкозаболеванием, резко ухудшилось.
Kursk.comвчера в 05:09

Костин сравнил ограничения на выдачу кредитов с работой заключенных на БАМе

Глава банка ВТБ Андрей Костин подверг критике инициативу Банка России, согласно которой он получит право прямо ограничивать выдачу банками кредитов при рисках чрезмерной закредитованности граждан.
Российская газета06:21

Путин подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
ТАСС26 мая в 05:16