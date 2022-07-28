», компания H&M, приостановившая работу в России в начале марта, намерена продать права аренды приблизительно на 170 магазинов в 65 городах России, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м и товарные запасы общей стоимостью $210 млн.
Госдепартамент США объявил награду в 10 миллионов долларов за сведения о российском бизнесмене Евгении Пригожине и связанных с ним российских организациях и партнерах по делу об их якобы причастности к вмешательству в выборы в Соединенных Штатах.
Владимиру Зеленскому не следует пренебрежительно относится к внутренним проблемам Америки, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки, об этом говорится в статье журнала National Review за авторством Нейта Хохмана.