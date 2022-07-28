», компания H&M, приостановившая работу в России в начале марта, намерена продать права аренды приблизительно на 170 магазинов в 65 городах России, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м и товарные запасы общей стоимостью $210 млн.
По предположению источника газеты, предложение о покупке бизнеса H&M в России получили крупнейшие ретейлеры, в частности, Melon Fashion Group, которая владеет брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela, а также группа "Спортмастер".
Владимиру Зеленскому не следует пренебрежительно относится к внутренним проблемам Америки, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки, об этом говорится в статье журнала National Review за авторством Нейта Хохмана.
Химики из Исследовательского института Скриппса (Scripps Research) показали, что для образования на ранних этапах эволюции Земли аминокислот и нуклеиновых кислот, основных строительных элементов белков и ДНК соответственно, не требовались нестандартные условия или редкие элементы.
Участники Конференции министров обороны стран Америки опубликовали совместную декларацию, в которой большинство — 13 из 21 — отказались от резкого осуждения действий России на Украине, а Аргентина, Бразилия и Мексика и вовсе сделали оговорку, что это не может быть предметом обсуждения форума.