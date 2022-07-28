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Минпромторг подтвердил планы H&M по продаже бизнеса в России

Шведская H&M Group, в середине июля объявившая об уходе из России, ищет покупателя своих активов в стране.
РБК
По данным «Ъ
», компания H&M, приостановившая работу в России в начале марта, намерена продать права аренды приблизительно на 170 магазинов в 65 городах России, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м и товарные запасы общей стоимостью $210 млн.
Коммерсантъ
По предположению источника газеты, предложение о покупке бизнеса H&M в России получили крупнейшие ретейлеры, в частности, Melon Fashion Group, которая владеет брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela, а также группа "Спортмастер".
Накануне.Ru
В августе H&M планирует открыть российские магазины, чтобы продать остатки товаров.
БИЗНЕС Online

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