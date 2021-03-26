Минпромторг пока не оценивал влияние блокировки Суэцкого канала на импорт товаров в РФ
Российский Минпромторг не оценивал влияние блокировки Суэцкого канала на российскую торговлю и поставку импортных товаров в страну, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.В источнике
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60 минут. Контейнеровоз Ever Given блокировал Суэцкий канал минимум на 2 недели
Вести.Ru26 марта в 08:16
Загородивший Суэцкий канал танкер пообещали сдвинуть к субботе
Национальная служба новостей26 марта в 09:40
Судно в Суэцком канале действительно огромное. Его размер описали с помощью башен, квартир и бегунов
Телеканал 360°26 марта в 10:56