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ТАСС

Минпромторг пока не оценивал влияние блокировки Суэцкого канала на импорт товаров в РФ

Российский Минпромторг не оценивал влияние блокировки Суэцкого канала на российскую торговлю и поставку импортных товаров в страну, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.В источнике

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Застрявший в Суэцком канале корабль сфотографировали из космоса

News.ruвчера в 15:28

60 минут. Контейнеровоз Ever Given блокировал Суэцкий канал минимум на 2 недели

Вести.Ru26 марта в 08:16

Панама расследует, почему Ever Given заблокировал Суэцкий канал

ФАН26 марта в 10:35

Загородивший Суэцкий канал танкер пообещали сдвинуть к субботе

Национальная служба новостей26 марта в 09:40

Минпромторг пока не оценивал влияние блокировки Суэцкого канала на импорт товаров в РФ

ТАСС26 марта в 09:36

Судно в Суэцком канале действительно огромное. Его размер описали с помощью башен, квартир и бегунов

Телеканал 360°26 марта в 10:56

Чем может обернуться для России инцидент в Суэцком канале

Брянские новости25 марта в 13:40
Интересное

«МегаФон» внедрил систему киберразведки для предотвращения краж денег владельцев сим-карт

Разработанные МегаФоном алгоритмы платформы позволяют определить конкретные мобильные кошельки и номера абонентов, вовлечённых в сомнительные финансовые операции.
FBM.ru26 марта в 04:27

WSJ: заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз могут снять с мели 27 марта

Контейнеровоз Ever Given, из-за которого заблокировано движение по Суэцкому каналу, могут снять с мели в субботу, 27 марта, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ходом работ.
Ведомостивчера в 03:44

Президент Туркменистана провёл заседание Кабинета Министров

Ключевые вопросы государственной жизни и проекты ряда документов были рассмотрены сегодня на заседании Кабинета Министров, которое провёл по цифровой системе Президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Turkmenportalвчера в 12:10