Коронавирус
ВедомостиМинпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного
Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
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Экономика
В ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле
Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.
Общество
Россия прекратит вывоз граждан из-за рубежа
Россия с 4 апреля приостановит все рейсы для вывоза россиян из-за рубежа.
Общество
Трамп высказался по поводу сокращения добычи нефти
Хотя Трамп на брифинге уклонился от прямых ответов на вопросы о возможном сокращении добычи нефти в США, заявив, что нефтяные компании, как показала встреча с ними, "в хорошей форме", источники СИИ сообщают, что эта мера пока не предусмотрена.
Происшествия
У жительницы Забайкалья выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
Общество
В Самарской области режим самоизоляции продлен до 12 апреля
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о продлении режима всеобщей самоизоляции в регионе до 12 апреля.
Спорт
Два сотрудника базы в Новогорске заразились коронавирусом
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила о том, что тесты двух сотрудников учебно-тренировочного центра «Новогорск», где тренируются спортсмены национальной команды, дали положительный результат на COVID-19.
Футбол
Головин вернулся из Монако в Россию
Первый тренер полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Плясунов рассказал о том, что футболист вернулся из Монако в Россию, сообщает "Чемпионат.com".
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Армия и оружие
Последние три Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Происшествия
В Южно-Сахалинске ищут 47-летнего уроженца Киргизии
В Южно-Сахалинске без вести пропал сорока семилетний мужчина.
Гаджеты
Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Здоровье
Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор
По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.
Кино
Автор фан-сериала по Warhammer 40,000 выпустил последний эпизод
Вашингтон, 3 апреля 2020, 16:29 — REGNUM На YouTube-канале Astartes 3 апреля вышла пятая часть одноимённой серии короткометражный фан-фильмов по мотивам вселенной Warhammer 40,000.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Здоровье
На Кубани медики попросили продлить карантин
В Краснодарском крае с 31 марта по 5 апреля губернатор объявил карантин.
Здоровье
Зараженный главврач из Коммунарки описал осложнения коронавируса
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Общество
Дипломаты назвали количество россиян, которые не смогли покинуть США
По словам Антонова, экстренная помощь потребовалась 51 гражданину из тех 250 человек, которые не смогли в пятницу вылететь рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди в Россию.
Наука
Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у 15% кошек в Ухане
Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных являются носителем коронавирусной инфекции COVID-19.
Гаджеты
AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта
Прошлым лидером рейтинга был Xiaomi Mi 10 Pro, который теперь находится на втором месте с результатом 598 572 баллов.
Происшествия
В Красноярском крае перевернулся рейсовый автобус
"По предварительным данным, на 90-м километре участка трассы в районе Верхней Бирюсы (Красноярский край) водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся", - сказал Юрченко.
Политика
Губернатор Камчатки подал в отставку
Позже президент Владимир Путин принял отставку Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который занимал должность премьер-министра Якутии.
Политика
Трамп рассказал, почему не носит медицинскую маску
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не будет носить защитную маску для защиты от коронавируса нового типа.
Общество
Утверждены правила оформления больничных для людей старше 65 лет
Постановление об утверждении порядка оформления больничных для лиц от 65 лет и старше подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Общество
В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус
Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Общество