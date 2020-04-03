Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.

Общество Трамп высказался по поводу сокращения добычи нефти Хотя Трамп на брифинге уклонился от прямых ответов на вопросы о возможном сокращении добычи нефти в США, заявив, что нефтяные компании, как показала встреча с ними, "в хорошей форме", источники СИИ сообщают, что эта мера пока не предусмотрена.

Происшествия У жительницы Забайкалья выявили коронавирус Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.

Спорт Два сотрудника базы в Новогорске заразились коронавирусом Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила о том, что тесты двух сотрудников учебно-тренировочного центра «Новогорск», где тренируются спортсмены национальной команды, дали положительный результат на COVID-19.

Футбол Головин вернулся из Монако в Россию Первый тренер полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Плясунов рассказал о том, что футболист вернулся из Монако в Россию, сообщает "Чемпионат.com".

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Здоровье Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.

Общество Дипломаты назвали количество россиян, которые не смогли покинуть США По словам Антонова, экстренная помощь потребовалась 51 гражданину из тех 250 человек, которые не смогли в пятницу вылететь рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди в Россию.

Наука Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у 15% кошек в Ухане Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных являются носителем коронавирусной инфекции COVID-19.

Гаджеты AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта Прошлым лидером рейтинга был Xiaomi Mi 10 Pro, который теперь находится на втором месте с результатом 598 572 баллов.

Происшествия В Красноярском крае перевернулся рейсовый автобус "По предварительным данным, на 90-м километре участка трассы в районе Верхней Бирюсы (Красноярский край) водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся", - сказал Юрченко.

Политика Губернатор Камчатки подал в отставку Позже президент Владимир Путин принял отставку Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который занимал должность премьер-министра Якутии.