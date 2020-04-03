Коронавирус

ВедомостиВедомостиМинпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Минпромторг разослал главам субъектов России указания о работе компаний, занимающихся поставкой и продажей потребительских товаров. Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
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Председатель Мосгордумы пока не видит необходимости запрещать продажу алкоголя в столице

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Минпромторг попросил власти регионов не ограничивать торговлю алкоголем

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Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

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Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя без необходимости

ПРАЙМвчера в 06:42
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила о том, что тесты двух сотрудников учебно-тренировочного центра «Новогорск», где тренируются спортсмены национальной команды, дали положительный результат на COVID-19.
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Головин вернулся из Монако в Россию

Первый тренер полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Плясунов рассказал о том, что футболист вернулся из Монако в Россию, сообщает "Чемпионат.com".
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Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
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Последние три Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию

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Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
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Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
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В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
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В Южно-Сахалинске ищут 47-летнего уроженца Киргизии

В Южно-Сахалинске без вести пропал сорока семилетний мужчина.
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Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

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По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.
Lenta.ru вчера в 10:49
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Автор фан-сериала по Warhammer 40,000 выпустил последний эпизод

Вашингтон, 3 апреля 2020, 16:29 — REGNUM На YouTube-канале Astartes 3 апреля вышла пятая часть одноимённой серии короткометражный фан-фильмов по мотивам вселенной Warhammer 40,000.
REGNUM вчера в 09:29
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В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
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На Кубани медики попросили продлить карантин

В Краснодарском крае с 31 марта по 5 апреля губернатор объявил карантин.
СочиСтрим вчера в 12:12
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Зараженный главврач из Коммунарки описал осложнения коронавируса

Рамблер вчера в 04:42
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Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском вчера в 08:14
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru вчера в 13:33
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Дипломаты назвали количество россиян, которые не смогли покинуть США

По словам Антонова, экстренная помощь потребовалась 51 гражданину из тех 250 человек, которые не смогли в пятницу вылететь рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди в Россию.
РИА Новости вчера в 22:26
Наука

Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у 15% кошек в Ухане

Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных являются носителем коронавирусной инфекции COVID-19.
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Прошлым лидером рейтинга был Xiaomi Mi 10 Pro, который теперь находится на втором месте с результатом 598 572 баллов.
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"По предварительным данным, на 90-м километре участка трассы в районе Верхней Бирюсы (Красноярский край) водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся", - сказал Юрченко.
Газета.Ru вчера в 21:26
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Трамп рассказал, почему не носит медицинскую маску

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Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Известия вчера в 22:24
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Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Известия 02 апреля в 04:50
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