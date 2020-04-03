Коронавирус

Retailer.ruRetailer.ruМинпромторг попросил регионы не ограничивать торговлю алкоголем

Ранее несколько российских регионов на фоне введения режима самоизоляции начали вводить ограничения торговли алкоголем. В частности, полностью запретили продажу алкогольных напитков в Забайкальском крае и ряде населённых пунктов Якутии.
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Минпромторг дал регионам рекомендации по режиму продажи алкоголя

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Минпромторг попросил власти регионов не ограничивать торговлю алкоголем

Газета.Ruвчера в 13:51

Регионы ответили на просьбу Минпромторга не ограничивать продажу алкоголя

РБКвчера в 12:36

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Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя без необходимости

ПРАЙМвчера в 06:42
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Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ вчера в 03:06
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 15:24
Общество

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Более 242 миллионов рублей выделило правительство РФ всероссийскому общественному движению добровольцев "Волонтёры-медики" для помощи людям в условиях распространения коронавируса, сообщается на сайте кабмина.
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Общество

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С сегодняшнего дня ограничен въезд и выезд в Омск. Следить за этим будут наряды полиции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
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На портале Race Cars Direct выставили на продажу седан Lada Vesta TC1, который участвовал в мировом кузовном чемпионате WTCC.
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Глобальные игроки могут использовать ситуацию с коронавирусом для того, чтобы осуществить передел мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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