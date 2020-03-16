Как следует из распоряжения Минпромторга, предприятиям общепита следует организовать пространство в зале так, чтобы посетители не сидели вплотную. «Обеспечить расстановку столов, стульев и иного инвентаря таким образом, чтобы расстояние между посетителями было не менее 1 метра.

с чего всё началось

Рестораторы Москвы получили рекомендации от Минпромторга по работе во время пандемии COVID-2019.

Минпромторг предлагает не пускать в рестораны заболевших и пенсионеров

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