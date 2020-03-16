Коронавирус
КоммерсантъМинпромторг предлагает не пускать в рестораны заболевших и пенсионеров
Рестораторы Москвы получили рекомендации от Минпромторга по работе во время пандемии COVID-2019.
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с чего всё началось
Как следует из распоряжения Минпромторга, предприятиям общепита следует организовать пространство в зале так, чтобы посетители не сидели вплотную. «Обеспечить расстановку столов, стульев и иного инвентаря таким образом, чтобы расстояние между посетителями было не менее 1 метра.Говорит Москва07:47
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Минпромторг дал рекомендации по борьбе с коронавирусом магазинам и ресторанам
Российская газетавчера в 00:00
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Культура
Фонд Сокурова объявил о старте федерального конкурса кинодебютов
Фонд Александра Сокурова "Пример интонации" объявил о старте федерального конкурса кинодебютов "Региональное кино России", который проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Общество
Второй тест президента Бразилии на коронавирус оказался отрицательным
Результат повторного теста на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару оказался отрицательным.
Общество
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства.
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года
Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
Общество
CNN: минфин США ожидает рост безработицы на 20% из-за коронавируса
Министр финансов США Стивен Мнучин предупредил сенат о возможном росте безработицы на 20% на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.
Общество
Новосибирские ученые начали испытание вакцины от коронавируса
Число заразившихся превысило 180 тыс. человек во всем мире Ученые из новосибирского "Вектора" начали испытывать 13 вариантов вакцины против коронавирусной инфекции, которая активно распространяется по всему миру.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Здоровье
Эпидемиолог рассказал о худшем сценарии развития пандемии коронавируса
Популярный японский врач-инфекционист и эпидемиолог, подготовивший в 2018 году пособие для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе Сато Акихиро объяснил РИА Новости, почему превращение нового типа коронавируса в сезонное заболевание является наихудшим сценарием, а также рассказал, какие шаги следует предпринять семьям с пожилыми людьми.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Политика
Крым отметит шестую годовщину воссоединения с РФ
Крым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией, передает РИА Новости.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Футбол
Мамаев готовится к переезду из России
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев готовится к переезду из России. Об этом он сообщил в Instagram своей супруги Аланы Мамаевой.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Общество
Ушла из жизни вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина
Фото: Альберт Пушкарев Вдова Юрия Гагарина Валентина скончалась на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.
Происшествия
Сахалинец утонул во время ночной охоты за крабом
Как сообщили astv.ru в областном следкоме, 17 марта в 01:30 32-летний житель Поронайска со своим 59-летним знакомым южносахалинцем решили поставить сети на краба.
Музыка
«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»
Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Финансы
Минфин купил иностранную валюту на сумму 2,977 трлн рублей в 2019 году
«Согласно поручению Минфина России, с января 2019 года осуществлялись операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке за счёт средств федерального бюджета (дополнительных нефтегазовых доходов) в объёме 2 977 232,8 млн рублей», — говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской рассказала о причинах конфликта с матерью
Дочь известной российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая сбежала к отцу в Лос-Анджелес, рассказала о причинах конфликта с матерью.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Общество
Больше тысячи пассажиров «Победы» застряли в Черногории
Больше тысячи пассажиров авиакомпании "Победа" не могут вылететь из Черногории обратно в Россию, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в авиакомпании.
Политика
На Украине назначили генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил парламентариев согласовать кандидатуру Венедиктовой, отметив, что впервые в истории независимой Украины генпрокурором может стать женщина.
Экономика
Экспорт российской нефти в Китай упал почти на 30 процентов
Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30 процентов по сравнению с январем 2019 года.
Общество
Испытания вакцины от коронавируса начались в США
Клинические испытания по оценке эффективности и безопасности вакцины, предназначенной для защиты от COVID-2019, начнутся 16 марта в Соединенных Штатах.
Биатлон
Россиянин Халили обратился к Фуркаду
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Общество
Путин попросил россиян не покупать продукты впрок
Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
Экономика
Налоговики сообщили о росте числа миллионеров в Новосибирске
Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев сообщил, что число жителей Новосибирской области, получивших доход от 1 до 10 млн рублей в 2018 году выросло на 20% по сравнению с предыдущим годом: с 57 351 человека до 68 952.