Минпромторг предлагает возвращать 50% затрат за внедрение российской электроники
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая. / ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает субсидировать половину затрат потребителей при переходе на отечественные электронные комплектующие и программное обеспечение, сообщил замглавы министерства Василий Шпак.В источнике
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Минпромторг предлагает возвращать 50% затрат за внедрение российской электроники
Минпромторг РФ предлагает субсидировать половину затрат потребителей при переходе на отечественные электронные комплектующие и программное обеспечение, сообщил замглавы министерства Василий Шпак. По его словам, ведомство завершает согласование соответствующего проекта постановления правительства.
ТАСС11:06
Минпромторг предлагает возвращать половину затрат за внедрение российской электроники
Парламентская газета11:23