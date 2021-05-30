Украинский посол надеется на изменение позиции Германии по «Северному потоку-2»

Как заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, в рамках интервью немецкому изданию Berliner Zeitung, после того как пройдут выборы в Бундестаг, мнение ФРГ по российскому газопроводу «Северный поток-2» может быть пересмотрено.