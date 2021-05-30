Forbes: Россия готовит малозаметный стелс-истребитель на замену знаменитому МиГ-29

Эксперты отмечают, что если Россия создаст новый истребитель, то у страны появится еще один самолет-невидимка, что заметно увеличит преимущество РФ над другими странами.