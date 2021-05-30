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Минпромторг предлагает возвращать 50% затрат за внедрение российской электроники

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая. / ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает субсидировать половину затрат потребителей при переходе на отечественные электронные комплектующие и программное обеспечение, сообщил замглавы министерства Василий Шпак.В источнике
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Минпромторг предлагает возвращать 50% затрат за внедрение российской электроники

Минпромторг РФ предлагает субсидировать половину затрат потребителей при переходе на отечественные электронные комплектующие и программное обеспечение, сообщил замглавы министерства Василий Шпак. По его словам, ведомство завершает согласование соответствующего проекта постановления правительства.
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