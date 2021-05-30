Гиперзвуковые ракеты на Ту-22М3 ВКС РФ в Сирии угрожают всему южному флангу НАТО

Как сообщает портал discover24.ru, после того как появилась информация о том, что Ту-22М3 ВКС РФ долгий период времени будут базироваться на российской базе в Сирии Хмеймим, в западных и других СМИ заговорили об угрозе силам НАТО.