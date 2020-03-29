Коронавирус

ИзвестияИзвестияМинпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса

Мантуров в своем письме отметил, что из-за распространения коронавируса оборот предприятий общепита, непродовольственной торговли и бытовых услуг в России снизился на 50–80%. По его мнению, при оптимистичном сценарии развития такая ситуация может продлиться до шести месяцев.
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СМИ сообщили о просьбе Минпромторга отменить НДС для фирм потребрынка

RT на русском10:25

В России захотели отменить НДС

Lenta.ru10:31

Минпромторг предлагает срочные меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за коронавируса

Коммерсантъ10:17

Минпромторг спрогнозировал срок окончания кризиса потребрынка в России

Известия10:36

Поставить потребрынок на паузу. Минпромторг предложил комплекс мер по сохранению бизнеса

ТАСС13:34

Минпромторг предложил отменить арендную плату для предприятий потребрынка

Красная весна12:21

Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20%

РБК08:45
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
Общество

Москвичи с коронавирусом получат лекарства бесплатно

Ранее сообщалось, что Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта.
Lenta.ru 13:32
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Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 13:09
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
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В Мадриде подготовили еще одно здание под морг

В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
Газета.Ru 12:49
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Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
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Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Белоруссия гуляет на улицах, все на стадионах, и он сам играет в хоккей.
Газета.Ru 11:12
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Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
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Интерфакс 11:45
Общество

Власти ограничили въезд в Кировск и Апатиты из-за коронавируса

В Мурманской области на две недели будет ограничен въезд в города Кировск и Апатиты.
ФАН вчера в 17:58
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
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Президент УПЛ Гримм: в украинском футболе творятся невообразимые вещи

Творятся невообразимые для меня, швейцарца, вещи. Владелец «Ворсклы» находится в розыске украинского Интерпола.
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Общество

В Италии за день умерли 756 заразившихся коронавирусом

В Италии 756 человек умерли за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа (COVID-19).
ТАСС 12:19
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru 12:16
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.
Коммерсантъ 10:07
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Яд змей изначально предназначался для охоты, а не для защиты

Pravda.Ru 26 марта в 12:19
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

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В Сочи закрыт въезд в город через пост Магри

Сегодня стало известно, что въезд через автомобильный пост Магри в Сочи закрыт. Мера призвана сократить число иногородних на курорте.
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Micron планирует в этом году начать выпуск памяти HBM2

Micron в своём последнем финансовом отчёте поведала, что представит первую память HBM2 конце этого года.
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Общество

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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
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Общество

В Италии показали новые кадры работы российских военных в Бергамо

Итальянский телеканал Tgcom24 показал в субботу вечером новые кадры работы российских военных специалистов в городе Бергамо.
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Футбол

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В 2018 году в матче Лиги чемпионов против «Валенсии» Роналду удалили с поля.
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Экономика

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Директор Центра перспективных экономических исследований при Академии наук РТ, проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин считает, что то, что происходит с мировым рынком сегодня - можно поставить на один уровень с развалом СССР.
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Рошаль оценил возможный эффект вакцинации населения от коронавируса

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В московских детских садах появятся дежурные группы до 12 человек для дошкольников, чьи родители будут работать на следующей неделе.
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Собянин заявил о переходе ситуации с коронавирусом в новую стадию

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Общество

Число умерших от коронавируса в России достигло четырех

Число заболевших коронавирусной инфекцией в России за прошедшие сутки выросло на 228 и достигло 1264, сообщает «ТАСС».
Шанс (г. Абакан) вчера в 06:32
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Собянин объявил об ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Москвичи, потерявшие работу из-за распространения коронавируса, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц.
РБК 13:39
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Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
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