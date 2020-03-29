Коронавирус
ИзвестияМинпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса
Мантуров в своем письме отметил, что из-за распространения коронавируса оборот предприятий общепита, непродовольственной торговли и бытовых услуг в России снизился на 50–80%. По его мнению, при оптимистичном сценарии развития такая ситуация может продлиться до шести месяцев.
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Общество
Москвичи с коронавирусом получат лекарства бесплатно
Ранее сообщалось, что Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта.
Армия и оружие
Иосиф Третий. Лучший танк Второй мировой ИС-3, который почти не воевал
ИС-3 многие эксперты считают последним танком Второй мировой войны.
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Здоровье
В Мадриде подготовили еще одно здание под морг
В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Общество
Жириновский призвал Белоруссию остановить спортивные соревнования
Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Белоруссия гуляет на улицах, все на стадионах, и он сам играет в хоккей.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Общество
Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев
Общество
Власти ограничили въезд в Кировск и Апатиты из-за коронавируса
В Мурманской области на две недели будет ограничен въезд в города Кировск и Апатиты.
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Футбол
Президент УПЛ Гримм: в украинском футболе творятся невообразимые вещи
Творятся невообразимые для меня, швейцарца, вещи. Владелец «Ворсклы» находится в розыске украинского Интерпола.
Общество
В Италии за день умерли 756 заразившихся коронавирусом
В Италии 756 человек умерли за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа (COVID-19).
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.
Наука
Яд змей изначально предназначался для охоты, а не для защиты
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Транспорт
В Сочи закрыт въезд в город через пост Магри
Сегодня стало известно, что въезд через автомобильный пост Магри в Сочи закрыт. Мера призвана сократить число иногородних на курорте.
Гаджеты
Micron планирует в этом году начать выпуск памяти HBM2
Micron в своём последнем финансовом отчёте поведала, что представит первую память HBM2 конце этого года.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Общество
В Италии показали новые кадры работы российских военных в Бергамо
Итальянский телеканал Tgcom24 показал в субботу вечером новые кадры работы российских военных специалистов в городе Бергамо.
Футбол
Щесны: «Роналду купил каждому игроку „Ювентуса“ iMac»
В 2018 году в матче Лиги чемпионов против «Валенсии» Роналду удалили с поля.
Экономика
Сафиуллин сравнил сегодняшний мировой кризис с развалом СССР
Директор Центра перспективных экономических исследований при Академии наук РТ, проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин считает, что то, что происходит с мировым рынком сегодня - можно поставить на один уровень с развалом СССР.
Здоровье
Рошаль оценил возможный эффект вакцинации населения от коронавируса
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, в свою очередь, заявила, что вакцина против коронавируса появится не ранее чем через год.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Общество
В столичных школах и детсадах появятся дежурные группы
В московских детских садах появятся дежурные группы до 12 человек для дошкольников, чьи родители будут работать на следующей неделе.
Общество
Собянин заявил о переходе ситуации с коронавирусом в новую стадию
Ситуация с коронавирусом в Москве перешла в новую стадию, зафиксировано уже более тысячи случаев заболевания, заявил мэр города Сергей Собянин.
Общество
Число умерших от коронавируса в России достигло четырех
Число заболевших коронавирусной инфекцией в России за прошедшие сутки выросло на 228 и достигло 1264, сообщает «ТАСС».
Общество
Собянин объявил об ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Москвичи, потерявшие работу из-за распространения коронавируса, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.