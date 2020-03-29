Коронавирус

ТАССТАССМинпромторг предлагает ввести «арендную амнистию» для потребрынка

Минпромторг предлагает ввести в России "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли, на время кризиса, который может вызвать распространение в России коронавируса.
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с чего всё началось

Мантуров направил кабмину предложения по экстренной поддержке потребрынка

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения по экстренным мерам господдержки сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости, сроком на полгода.
ТАСС09:21

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Поставить потребрынок на паузу. Минпромторг предложил комплекс мер по сохранению бизнеса

ТАСС13:34

В России захотели отменить НДС

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Минпромторг предложил отменить арендную плату для предприятий потребрынка

Красная весна12:21

СМИ сообщили о просьбе Минпромторга отменить НДС для фирм потребрынка

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Минпромторг предлагает срочные меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за коронавируса

Коммерсантъ10:17

Минпромторг предложил отменить НДС для предприятий потребрынка

Газета.Ru09:38

Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20%

РБК08:45
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Общество

Ограничение передвижения в Москве и Подмосковье. Главное

Ограничения С 30 марта режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы, независимо от возраста.
РБК 13:25
Политика

Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 14:48
Происшествия

Самолёт экстренно садится в Шереметьеве из-за неисправности двигателя

Самолёт, выполняющий рейс Сочи—Москва, совершает экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко показали лицо младшей дочери

В ответ Костенко разместила у себя в блоге семейное фото, где показала также лицо младшей дочери - Евы.
Paparazzi.ru 07:57
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

РИА Новости 02:48
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ 10:07
Футбол

УЕФА намерен завершить еврокубковый сезон в августе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может завершить еврокубковый сезон в августе, сообщает The Times.
Газета.Ru 16:35
Политика

Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru 16:10
Общество

Жириновский раскритиковал Лукашенко за игру в хоккей во время пандемии

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике президента Белоруссии Александра Лукашенко за недостаточные меры по пресечению угрозы распространения коронавирусной инфекции.
РБК 09:45
Хоккей

У наставника ярославского «Локомотива» обнаружен коронавирус

Контракт Майкла Пелино с ярославским клубом действует до 30 апреля, но он покинул Ярославль досрочно.
REGNUM 16:08
Общество

WSJ сообщила о дефиците золота в США

Инвесторы и банкиры столкнулись с дефицитом золотых слитков и монет в США в свободной продаже, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Коммерсантъ вчера в 00:30
Политика

Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений

«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
РБК 15:07
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

РИА Новости вчера в 09:03
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Общество

Репик сообщил о плане властей контролировать москвичей по QR-кодам

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщала, что власти города в скором времени введут специальные пропуска, по которым можно будет выходить из дома.
РБК 15:25
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru 13:41
Происшествия

В Сочи найдено тело подростка, смытого штормом в море

Сочи, Краснодарский край, 29 марта 2020, 19:31 — REGNUM Тело одного из подростков, смытого штормом в море в феврале, найдено 29 марта в Лазаревском районе Сочи.
REGNUM 12:31
Общество

Мосгордума начала обсуждение наказания для нарушивших самоизоляцию

Депутаты Мосгордумы приступили к обсуждению наказаний в случае нарушения жителями города режима самоизоляции.
РБК 15:14
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко

Телеведущая Лера Кудрявцева, присутствовавшая на вечеринке сестры Игоря Крутого, Аллы, рассказала, как вели себя в тот вечер гости, среди которых был заразившийся коронавирусом Лев Лещенко.
РИА Новости 14:56
Религия

Патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома

Открытый Нижний 06:59
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Общество

Путин поручил отсрочить уплату налогов пострадавшим от коронавируса

Президент России Владимир Путин распорядился до 30 марта обеспечить отсрочку налоговых платежей для малого и среднего бизнеса на шесть месяцев.
News.ru 05:06
Гаджеты

Презентован люксовый смартфон 8848 M6 с двумя экранами

Сегодня на рынке был анонсирован флагманский смартфон компании Eben под названием 8848 M6 корпус которого выполнен из люксовых материалов.
Megaobzor.com 13:37
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 15:42
Происшествия

Пять жилых домов загорелись из-за возгорания сухой травы в Мордовии

Газета.Ru 16:01
Общество

Действие проездных билетов в Москве продлят на период самоизоляции

"Чтобы граждане не потеряли деньги на своих проездных, принял решение о продлении на девять дней срока действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 30 марта по 3 апреля не совершат ни одной поездки в общественном транспорте", - написал мэр.
ТАСС 13:29
Политика

Украинские министры подали в отставку в разгар пандемии коронавируса

На Украине подали в отставку министры финансов Игорь Уманский и здравоохранения Илья Емец.
Вести.Ru 15:52
Общество

Трамп отказался финансировать охраны принца Гарри и Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп отказался выделять средства на обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
SM News 16:00
Экономика

Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Ведомости вчера в 03:26
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