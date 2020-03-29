Коронавирус

ТАССТАССМинпромторг предлагает ввести «арендную амнистию» для потребрынка

Минпромторг предлагает ввести в России "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли, на время кризиса, который может вызвать распространение в России коронавируса.
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с чего всё началось

Мантуров направил кабмину предложения по экстренной поддержке потребрынка

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения по экстренным мерам господдержки сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости, сроком на полгода.
ТАСС09:21

Подробнее о событии

Минпромторг предлагает срочные меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за коронавируса

Коммерсантъ10:17

В России захотели отменить НДС

Lenta.ru10:31

СМИ сообщили о просьбе Минпромторга отменить НДС для фирм потребрынка

RT на русском10:25

Минпромторг предложил отменить арендную плату для предприятий потребрынка

Красная весна12:21

Поставить потребрынок на паузу. Минпромторг предложил комплекс мер по сохранению бизнеса

ТАСС13:34

Минпромторг предложил отменить НДС для предприятий потребрынка

Газета.Ru09:38

Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20%

РБК08:45
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Политика

Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.
Газета.Ru 11:52
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru 13:41
Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 14:29
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 27 марта в 03:35
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Общество

Власти Подмосковья ввели режим всеобщей самоизоляции вслед за Москвой

Власти Московской области вслед за Москвой ввели в регионе режим всеобщей самоизоляции.
Ведомости 13:30
Общество

Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Писатель-фронтовик Юрий Бондарев скончался в воскресенье в Москве на 97-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" председатель правления Союза писателей России Николай Иванов.
Интерфакс 11:45
Армия и оружие

В КНР «раскрыли» секрет Су-57 благодаря видео Минобороны России

Китайским журналистам удалось «раскрыть» секрет вооружения новейшего российского истребителя Су-57.
Профиль 13:08
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Общество

Роспотребнадзор призвал не гулять с детьми на улице из-за коронавируса

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 Роспотребнадзор рекомендует родителям по возможности максимально ограничить контакты детей с другими людьми.
Общественное телевидение России вчера в 03:19
Политика

Песков заявил, что режим работы Путина останется прежним

Президент России Владимир Путин и администрация Кремля продолжают работать в прежнем режиме, как и прежде.
RT на русском 14:07
Политика

Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась на грани дефолта.
РИА Новости 13:13
Общество

Начальник ГИБДД города Шахты покинул пост

С поста ушел начальник ГИБДД города Шахты. Последним рабочим днем Сергея Быкадорова стало 27 марта.
Rostov.ru 13:31
Общество

Собянин объявил об ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Москвичи, потерявшие работу из-за распространения коронавируса, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц.
РБК 13:39
Общество

Москвичам объяснили порядок пользования спецпропусками

Порядок пользования документами москвичам объяснили в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 14:10
Общество

Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Общественное телевидение России 05:52
Общество

В Китае остановили распространение коронавируса

Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
RT на русском 06:14
Шоу-бизнес

Собчак показала фото из самоизоляции

Ксения вместе со своим супругом соблюдают предписанную ВОЗ самоизоляцию и не выходят из дома.
Народные новости 12:45
Происшествия

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru 27 марта в 17:35
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс вчера в 09:48
Общество

Москвичей начали по громкой связи призывать остаться дома

Московский Комсомолец 08:32
Здоровье

Подсчитано возможное количество смертей от коронавируса в мире

Оценив потенциальный масштаб пандемии, ученые пришли к выводу о том, что без мер противодействия эпидемии вспышка COVID-19 привела бы к заражению семи миллиардов человек и к 40 миллионам смертей в 2020 году.
Российская газета 08:16
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
РБК 05:30
Футбол

Щесны: «Роналду купил каждому игроку „Ювентуса“ iMac»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны рассказал о том, как нападающий Криштиану Роналду сделал подарки своим одноклубникам.
Евро-футбол.ру 10:18
Здоровье

В церкви в Закарпатской области заразились 19 человек

Девятнадцать жителей Закарпатской области заразились COVID-19 после того, как контактировали с инфицированной женщиной в церкви, об этом сообщил замглавы Закарпатской областной администрации Алексей Гетманенко.
РИА Новости 09:44
Общество

Москвичи с коронавирусом получат лекарства бесплатно

Ранее сообщалось, что Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта.
Lenta.ru 13:32
Происшествия

Полиция предупредила пожилых москвичей о дистанционных мошенничествах

Главное управление МВД по Москве предупредило пожилых жителей города об угрозе мошенничества в условиях ограничительных мер из-за коронавируса.
Интерфакс 26 марта в 08:06
Армия и оружие

Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады

Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады.
Lenta.ru вчера в 18:35
Здоровье

В Тульской области оборудуют 733 койки для больных коронавирусом

Сегодня, 29 марта, первый заместитель Губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел совещание с главными врачами медицинских учреждений региона.
Первый Тульский 10:30
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