Коронавирус

За облакамиЗа облакамиВ России предложили отменить НДС

Ввести каникулы по ряду налогов для общепита и предприятий потребрынка России предложили в Минпромторге.
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Поставить потребрынок на паузу. Минпромторг предложил комплекс мер по сохранению бизнеса

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В России захотели отменить НДС

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Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20%

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Коммерсантъвчера в 10:17

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Газета.Ruвчера в 09:38

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RT на русскомвчера в 10:25
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С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
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Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
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Радаев анонсировал усиление ограничительных мер

В работе по введению ограничительных мер глава региона решил взять пример с Москвы, где власти приняли решение и запретили запрет на перемещение граждан.
АиФ Саратов 08:07
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Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

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В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом

В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели.
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«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета 28 марта в 15:58
Общество

В Марий Эл обязали граждан не покидать места проживания без надобности

Глава Марий Эл Александр Евстифеев внес изменения в указ от 17 марта о режиме повышенной готовности.
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В России отзывают на ремонт автомобили Audi и Volkswagen

Как уточняется, отзыву подлежат 32 автомобиля Audi Q7 и Q8, реализованных в период с 2016 по 2020 годы, а также 24 автомобиля Volkswagen Touareg, реализованных с 2018 по 2020 годы.
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Общество

Россия сокращает число рейсов для вывоза россиян из-за рубежа

Россия со вторника, 31 марта, сокращает число рейсов для вывоза российских граждан из-из рубежа.
Газета.Ru 07:07
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Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты

Сбербанк в рамках госпрограммы по кредитованию предприятий на выплату зарплат под 0% планирует выдать ИП, микробизнесу и малому бизнесу кредиты на 5 млрд рублей.
BFM.ru 09:19
Общество

В России ужесточили наказание за нарушение карантина и самоизоляции

Если же нарушение карантина привело к причинению вреда здоровью человека или к смерти, но не содержит признаков преступления, размер штрафа для граждан составит до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — до одного миллиона рублей.
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На Украине уволили главу Минздрава

Парламент Украины уволил Илью Емца с должности главы министерства здравоохранения, которую он занимал не больше месяца, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Путин назвал преступной халатностью несоблюдение ограничений из-за вируса

Несоблюдение ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, является преступной халатностью, заявил президент России Владимир Путин на совещании со своими полпредами в федеральных округах страны.
РБК 09:25
Общество

Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции

Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
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Норвегия приготовилась мощно ударить по нефти

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В связи с негативным влиянием эпидемии коронавируса инфляция, как теперь предполагает кабмин страны, составит в 2020 году 8,7%, тогда как ранее прогнозировался рост цен на 5,5%. Хуже придется и гривне: в предыдущем прогнозе предусматривалось, что ее среднегодовой курс по отношению к доллару США составит 27 грн/$.
Вести.Ru 02:52
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Ученые оценили возможность вылечиться от коронавируса без лекарств

Австралийские ученые считают, что излечиться от коронавирусной инфекции можно без лекарственных препаратов.
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В России за сутки коронавирусом заразились еще 302 человека

За минувшие сутки на территории Российской Федерации были зарегистрированы еще 302 новых случая заболевания новым коронавирусом на территории 35 регионов.
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Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
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Тренер «Галатасарая» Терим вылечился от коронавируса

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим, у которого неделю назад обнаружили коронавирусную инфекцию, выздоровел.
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В памятке отмечается, что в случае отказа граждан выполнить требования полиции сотрудник правоохранительных органов должен затребовать паспорт и составить протокол об административной ответственности по ст. 19.3 КоАП.
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Как сообщают официальные представители Telegram, теперь каждый из пользователей может размещать чаты в папки по сферам, таким как "Работа", "Семья", "Развлечения" и другие.
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Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
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В Ленинградской области нашли тело пропавшего в январе студента

Тело пропавшего в январе студента найдено в лесу около одного из садоводств Всеволожского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба петербургского управления СК.
РИА Новости 05:09
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Нарушителями карантинных мер займется прокуратура

Магазинами, нарушившими карантинные меры, займется прокуратура.
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