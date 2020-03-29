Коронавирус
За облакамиВ России предложили отменить НДС
Ввести каникулы по ряду налогов для общепита и предприятий потребрынка России предложили в Минпромторге.
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Минпромторг предложил отменить арендную плату для предприятий потребрынка
ИА Красная Веснавчера в 12:21
Минпромторг предлагает срочные меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за коронавируса
Коммерсантъвчера в 10:17
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Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
Авто
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Корейский премиум-бренд Genesis официально представил новый Genesis G80.
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Правительство установило максимальный размер пособия по безработице
Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
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Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
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«Яндекс» создал индекс самоизоляции
«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Общество
Радаев анонсировал усиление ограничительных мер
В работе по введению ограничительных мер глава региона решил взять пример с Москвы, где власти приняли решение и запретили запрет на перемещение граждан.
Общество
Парки, магазины строительной и бытовой техники закроют на Кубани
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В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом
В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
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В Марий Эл обязали граждан не покидать места проживания без надобности
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Авто
В России отзывают на ремонт автомобили Audi и Volkswagen
Как уточняется, отзыву подлежат 32 автомобиля Audi Q7 и Q8, реализованных в период с 2016 по 2020 годы, а также 24 автомобиля Volkswagen Touareg, реализованных с 2018 по 2020 годы.
Общество
Россия сокращает число рейсов для вывоза россиян из-за рубежа
Россия со вторника, 31 марта, сокращает число рейсов для вывоза российских граждан из-из рубежа.
Экономика
Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты
Сбербанк в рамках госпрограммы по кредитованию предприятий на выплату зарплат под 0% планирует выдать ИП, микробизнесу и малому бизнесу кредиты на 5 млрд рублей.
Общество
В России ужесточили наказание за нарушение карантина и самоизоляции
Если же нарушение карантина привело к причинению вреда здоровью человека или к смерти, но не содержит признаков преступления, размер штрафа для граждан составит до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — до одного миллиона рублей.
Политика
На Украине уволили главу Минздрава
Парламент Украины уволил Илью Емца с должности главы министерства здравоохранения, которую он занимал не больше месяца, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
Политика
Путин назвал преступной халатностью несоблюдение ограничений из-за вируса
Несоблюдение ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, является преступной халатностью, заявил президент России Владимир Путин на совещании со своими полпредами в федеральных округах страны.
Общество
Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции
Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
Энергетика
Норвегия приготовилась мощно ударить по нефти
Экономика
Правительство Украины ухудшило прогноз по инфляции
В связи с негативным влиянием эпидемии коронавируса инфляция, как теперь предполагает кабмин страны, составит в 2020 году 8,7%, тогда как ранее прогнозировался рост цен на 5,5%. Хуже придется и гривне: в предыдущем прогнозе предусматривалось, что ее среднегодовой курс по отношению к доллару США составит 27 грн/$.
Наука
Ученые оценили возможность вылечиться от коронавируса без лекарств
Австралийские ученые считают, что излечиться от коронавирусной инфекции можно без лекарственных препаратов.
Общество
В России за сутки коронавирусом заразились еще 302 человека
За минувшие сутки на территории Российской Федерации были зарегистрированы еще 302 новых случая заболевания новым коронавирусом на территории 35 регионов.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Футбол
Тренер «Галатасарая» Терим вылечился от коронавируса
Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим, у которого неделю назад обнаружили коронавирусную инфекцию, выздоровел.
Общество
Московской полиции подготовили памятки о зонах патрулирования и мерах для нарушителей карантина
В памятке отмечается, что в случае отказа граждан выполнить требования полиции сотрудник правоохранительных органов должен затребовать паспорт и составить протокол об административной ответственности по ст. 19.3 КоАП.
Интернет
Telegram добавил папки для чатов и каналов
Как сообщают официальные представители Telegram, теперь каждый из пользователей может размещать чаты в папки по сферам, таким как "Работа", "Семья", "Развлечения" и другие.
Общество
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Происшествия
В Ленинградской области нашли тело пропавшего в январе студента
Тело пропавшего в январе студента найдено в лесу около одного из садоводств Всеволожского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба петербургского управления СК.
Общество
Нарушителями карантинных мер займется прокуратура
Магазинами, нарушившими карантинные меры, займется прокуратура.