Ввести каникулы по ряду налогов для общепита и предприятий потребрынка России предложили в Минпромторге.

Общество Правительство установило максимальный размер пособия по безработице Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

Общество Радаев анонсировал усиление ограничительных мер В работе по введению ограничительных мер глава региона решил взять пример с Москвы, где власти приняли решение и запретили запрет на перемещение граждан.

Авто В России отзывают на ремонт автомобили Audi и Volkswagen Как уточняется, отзыву подлежат 32 автомобиля Audi Q7 и Q8, реализованных в период с 2016 по 2020 годы, а также 24 автомобиля Volkswagen Touareg, реализованных с 2018 по 2020 годы.

Экономика Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты Сбербанк в рамках госпрограммы по кредитованию предприятий на выплату зарплат под 0% планирует выдать ИП, микробизнесу и малому бизнесу кредиты на 5 млрд рублей.

Общество В России ужесточили наказание за нарушение карантина и самоизоляции Если же нарушение карантина привело к причинению вреда здоровью человека или к смерти, но не содержит признаков преступления, размер штрафа для граждан составит до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — до одного миллиона рублей.

Политика На Украине уволили главу Минздрава Парламент Украины уволил Илью Емца с должности главы министерства здравоохранения, которую он занимал не больше месяца, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Политика Путин назвал преступной халатностью несоблюдение ограничений из-за вируса Несоблюдение ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, является преступной халатностью, заявил президент России Владимир Путин на совещании со своими полпредами в федеральных округах страны.

Общество Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.

Экономика Правительство Украины ухудшило прогноз по инфляции В связи с негативным влиянием эпидемии коронавируса инфляция, как теперь предполагает кабмин страны, составит в 2020 году 8,7%, тогда как ранее прогнозировался рост цен на 5,5%. Хуже придется и гривне: в предыдущем прогнозе предусматривалось, что ее среднегодовой курс по отношению к доллару США составит 27 грн/$.

Общество В России за сутки коронавирусом заразились еще 302 человека За минувшие сутки на территории Российской Федерации были зарегистрированы еще 302 новых случая заболевания новым коронавирусом на территории 35 регионов.

Интернет Telegram добавил папки для чатов и каналов Как сообщают официальные представители Telegram, теперь каждый из пользователей может размещать чаты в папки по сферам, таким как "Работа", "Семья", "Развлечения" и другие.