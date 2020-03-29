Коронавирус

BFM.ruBFM.ruМантуров предложил отменить НДС и налог на прибыль

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров предлагает ряд налоговых льгот для предприятий потребительского рынка, передает ТАСС. В частности, отменить для общепита и предприятий потребрынка на полгода НДС, налог на прибыль и ввести полугодовые каникулы по ряду налогов и арендной плате.
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с чего всё началось

Мантуров направил кабмину предложения по экстренной поддержке потребрынка

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения по экстренным мерам господдержки сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости, сроком на полгода.
ТАСС09:21

Подробнее о событии

Поставить потребрынок на паузу. Минпромторг предложил комплекс мер по сохранению бизнеса

ТАСС13:34

Минпромторг предложил отменить НДС для предприятий потребрынка

Газета.Ru09:38

СМИ сообщили о просьбе Минпромторга отменить НДС для фирм потребрынка

RT на русском10:25

Минпромторг предложил отменить арендную плату для предприятий потребрынка

Красная весна12:21

Минпромторг предлагает срочные меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за коронавируса

Коммерсантъ10:17

В России захотели отменить НДС

Lenta.ru10:31

Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20%

РБК08:45
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Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Lenta.ru 13:21
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УЕФА планирует завершить сезон в августе

УЕФА планирует завершить текущий сезон в августе и сократить следующий сезон, чтобы минимизировать воздействие пандемии коронавируса на европейский футбол.
Евро-футбол.ру 16:13
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс 16:29
Авто

Porsche и Audi объединяются, чтобы создать новую платформу

ДВС скоро уйдут в историю Немецкие автобренды объединяют усилия, чтобы создать новую платформу для электрокара Porsche Macan.
Inc-news.ru 14:34
Происшествия

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru 27 марта в 17:35
Музыка

Little Big представили «карантинную» версию своей песни

РИА Новости вчера в 21:24
Наука

Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса

ToDay News Ufa 15:22
Общество

Операция «Преемник»: Кремлевским кланам уже ясно, кто заменит Путина

Путин тоже мог бы распорядиться о закрытии всех ресторанов, кафе, парков, торговых центров и не являющихся жизненно важными предприятий вроде парикмахерских и магазинов за исключением аптек и продуктовых магазинов, как сделал это Собянин.
Свободная Пресса 08:44
Армия и оружие

Северная Корея испытала многозарядную пусковую установку

Lenta.ru 18:05
Политика

Трамп продлит действие ограничений из-за коронавируса до конца апреля

Президент США Дональд Трамп продлит действие ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 до 30 апреля.
Ведомости 19:23
Космос

Бразильские физики предложили новую разгадку тайны Вселенной

Бразильские физики-теоретики в свое статье для журнала Physics of the Dark Universe подчеркнули, что существует своего рода молчаливое согласие относительно веры в существование ничего или первичного вакуума до Большого взрыва.
Народные новости 27 марта в 11:33
Происшествия

В Шереметьево самолет совершил экстренную посадку

REGNUM 18:14
Общество

Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Интерфакс 11:45
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости 16:48
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 19:50
Армия и оружие

В России снайперы научились сбивать вертолеты из засады

Во время учений снайперам удалось сосредоточить настолько плотный огонь, что атака с вертолетов была отбита без потерь для находившихся на земле самолетов.
Вечерний курьер 04:24
Общество

Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир

Пандемия коронавируса с невероятной скоростью разрушает транспортные и производственные цепочки, заставляет государства возвращать границы и перестраивать ключевые общественные институты, университеты стремительно переходят на удаленное обучение.
РБК 27 марта в 03:39
Общество

Рошаль посоветовал жителям России ходить в магазин в перчатках

Москва, 29 марта 2020, 08:50 — REGNUM Жителям Российской Федерации, которые не хотят заразиться коронавирусом, следует обязательно обрабатывать телефоны антисептиком, ходить в перчатках в магазинах, а также держаться в полутора-двух метрах от людей.
REGNUM 01:50
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

По мнению главного эпидемиолога Министерства здравоохранения Российской Федерации Николая Брико, активность нового коронавируса сойдет на нет к концу апреля — началу мая.
SMINEWS в Иванове 27 марта в 13:09
Политика

Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru 16:10
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 11:05
Общество

Собянин заявил о переходе ситуации с коронавирусом в новую стадию

Ситуация с коронавирусом в Москве перешла в новую стадию, зафиксировано уже более тысячи случаев заболевания, заявил мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 06:05
Происшествия

В Иркутске зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Иркутской области.
РЕН ТВ вчера в 23:15
Технологии

В сети появилась запись двадцати минут Gears Tactics

Наши герои могут передвигаться свободно по карте, что делает игровой процесс плавным.
Игромания.ру вчера в 10:00
Происшествия

В «Векторе» выявили еще один случай заболевания коронавирусом в Якутии

Положительный анализ на коронавирус подтвердился в Новосибирской лаборатории у якутянина, прибывшего в Якутск через Москву из Великобритании, всего в республике зарегистрированы 15 случаев заболевания COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.
РИА Новости 07:02
Религия

Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прихожан воздержаться от посещения храмов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:59
Политика

Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.
Газета.Ru 11:52
Энергетика

Арктические планы нефтяников заморожены?

Век 27 марта в 09:05
Политика

Трамп передумал вводить карантин в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп передумал вводить карантин в штате Нью-Йорк, а также в соседних штатах – Нью-Джерси и Коннектикут.
Lenta.ru вчера в 21:29
Как работают Яндекс.Новости?
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