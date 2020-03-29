Коронавирус
BFM.ruМантуров предложил отменить НДС и налог на прибыль
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров предлагает ряд налоговых льгот для предприятий потребительского рынка, передает ТАСС. В частности, отменить для общепита и предприятий потребрынка на полгода НДС, налог на прибыль и ввести полугодовые каникулы по ряду налогов и арендной плате.
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с чего всё началось
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения по экстренным мерам господдержки сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости, сроком на полгода.ТАСС09:21
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Москва, 29 марта 2020, 08:50 — REGNUM Жителям Российской Федерации, которые не хотят заразиться коронавирусом, следует обязательно обрабатывать телефоны антисептиком, ходить в перчатках в магазинах, а также держаться в полутора-двух метрах от людей.
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Трамп передумал вводить карантин в Нью-Йорке
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