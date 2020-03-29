Коронавирус

ИзвестияИзвестияМинпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса

Мантуров в своем письме отметил, что из-за распространения коронавируса оборот предприятий общепита, непродовольственной торговли и бытовых услуг в России снизился на 50–80%. По его мнению, при оптимистичном сценарии развития такая ситуация может продлиться до шести месяцев.
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Поставить потребрынок на паузу. Минпромторг предложил комплекс мер по сохранению бизнеса

ТАСС13:34

Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20%

РБК08:45

СМИ сообщили о просьбе Минпромторга отменить НДС для фирм потребрынка

RT на русском10:25

Минпромторг предложил отменить арендную плату для предприятий потребрынка

Красная весна12:21

Минпромторг предлагает срочные меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за коронавируса

Коммерсантъ10:17

Минпромторг спрогнозировал срок окончания кризиса потребрынка в России

Известия10:36

В России захотели отменить НДС

Lenta.ru10:31
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Общество

В РФ обновили список товаров первой необходимости

Москва, 30 марта 2020, 02:40 — REGNUM Новый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, из которого исключили табачные и похоронные изделия, определен российским правительством, 29 марта сообщается на его сайте.
REGNUM 19:40
Общество

Супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день из-за коронавируса

Супруги из американского города Чикаго, штат Иллинойс состояли в браке 65 лет и умерли с разницей в несколько часов после заражения коронавирусом.
Lenta.ru 19:01
Здоровье

В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19

В России с участием специалистов Российской академии наук разработаны три лекарственных препарата, которые потенциально могут быть применены для лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19, сообщил РИА Новости вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
РИА Новости 20:02
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru 26 марта в 21:30
Политика

Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:36
Шоу-бизнес

У Божены Рынски появилась дочь от умершего год назад Игоря Малашенко

Журналистка Божена Рынска впервые стала матерью, ребенок появился на свет спустя год от ее покойного супруга, российского медиаменеджера и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко через год после его смерти.
РИА Новости 20:31
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
Политика

Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора.
BFM.ru 09:15
Общество

Власти Италии решили продлить карантин после 3 апреля

Как сообщает телеканал Rai2,министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил о решении властей страны продлить чрезвычайные меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-2019, которые должны были завершиться 3 апреля.
Московский Комсомолец 18:39
Здоровье

Грузия находится на грани неуправляемой эпидемии коронавируса

Грузия находится на грани полномасштабной и неуправляемой эпидемии коронавирусной инфекции, заявил руководитель Национального центра по контролю заболевания и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.
Lenta.ru 12:52
Здоровье

Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19

Формы протекания COVID-19 могут зависеть от того, как человек заразился коронавирусом, об этом в беседе с RT заявила доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова.
РИА Новости 19:18
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС 12:44
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

Французский лидер упрекнул СМИ в том, что о помощи оказанной Францией и Германией забывают и призвал «не пьянеть» от того, что делают Россия и Китай, приводит слова политика телеканал France 24.
Известия 19:18
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ 10:07
Общество

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Экономика

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России

Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
РБК 27 марта в 10:58
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Космос

Российский «Экспресс-АМ6» сломался

Агентство пишет, что «Экспресс-АМ6» сломался «в связи с аномальной работой жидкостного контура системы терморегулирования».
Lenta.ru 27 марта в 04:41
Общество

МЧС предупреждает москвичей о метели и сильной гололедице

Вести.Ru 19:52
Армия и оружие

В армии России провели более 3,7 тыс. тестов на коронавирус

Более 3,7 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию было проведено военнослужащим ВС РФ, заболевших не выявлено, говорится бюллетене по санитарно-эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах РФ, опубликованном в понедельник в газете "Красная Звезда".
ТАСС 18:31
Гаджеты

Micron планирует в этом году начать выпуск памяти HBM2

Micron в своём последнем финансовом отчёте поведала, что представит первую память HBM2 конце этого года.
Игромания.ру 08:17
Энергетика

Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года

Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru 19:13
Общество

Почта России сообщила, как будет работать в Башкирии с 30 марта

С понедельника 30 марта по среду 1 апреля все отделения почтовой связи в республике будут закрыты для клиентов.
Молодежная газета (Уфа) 27 марта в 12:39
Происшествия

Подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Иркутской области

В Иркутской области пока официально подтвержден один случай инфицирования COVID-19.
Красная весна вчера в 15:46
Хоккей

Пять хоккеистов из России вошли в топ-10 юных талантов мира

В свежем номере журнала The Hockey News был представлен список из самых талантливых юных хоккеистов мира.
Metaratings вчера в 16:09
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

La Repubblica: жители Италии собираются штурмовать супермаркеты

Как пишет итальянская газета La Repubblica, на фоне всеобщего карантина в стране накаляется обстановка: финансовое положение многих жителей плачевное, люди ждут выплат зарплат и помощи от государства, но уже сейчас у некоторых нет денег на еду.
BFM.ru 09:29
Общество

В Подмосковье сообщили о выплатах потерявшим работу из-за COVID-19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объяснил механизм начисления выплат гражданам, оставшимся без работы из-за коронавируса и мер по его сдерживанию.
ТК Звезда 19:51
Общество

Рошаль порекомендовал ходить в магазин в перчатках

Надевать перчатки в продуктовых магазинах, обрабатывать телефоны антисептиком и избегать больших компаний следует, чтобы не заразиться коронавирусом.
РБК 02:05
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