Sun: королева Британии Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II приказала помощникам спланировать судебное разбирательство, в случае если заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл о королевской семье можно будет расценить как клевету, сообщает таблоид Sun со ссылкой на источник.