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Минпромторг предлагает ввести маркировку и сбор на электронику

Как выяснил “Ъ”, правительство может обязать производителей и импортеров электроники маркировать электронно-компонентную базу (ЭКБ) через систему, оператором которой будет ООО «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ).
Коммерсантъ
Оператором системы выступит ООО «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), которое связано с «Ростехом».
Право.ру
Эксперты и участники рынка, опрошенные газетой, считают, что необходимо внедрять маркировку не ЭКБ, а конечных продуктов, например, компьютеров, серверов, планшетов и так далее.
РИА Новости
Для снижения доли нелегальной продукции в России власти планируют к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.
РИА Новости

С чего всё началось

Минпромторг предлагает ввести маркировку и сбор на электронику
Минпромторг предлагает ввести маркировку и сбор на электронику Как выяснил "Ъ", правительство может обязать производителей и импортеров электроники маркировать электронно-компонентную базу (ЭКБ) через систему, оператором которой будет ООО "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ).
Коммерсантъ18:33

Подробнее о событии

В России предлагают ввести маркировку и сбор на электронику
Piter.tv03:14
Минпромторг России может ввести маркировку на электронику
ФАН02:53
Маркировку и сбор на электронику предложили ввести в России
Телеканал 360°21:39
«Коммерсант»: Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку электронно-компонентной базы
ПРАЙМ02:04
Производители поддержали проект развития отечественной микроэлектроники
Российская газета02:00
Минпромторг введет маркировку электронной компонентной базы
Интерфакс02:12
Минпромторг предлагает ввести маркировку и сбор на электронику
Коммерсантъ18:33

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