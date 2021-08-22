Как выяснил “Ъ”, правительство может обязать производителей и импортеров электроники маркировать электронно-компонентную базу (ЭКБ) через систему, оператором которой будет ООО «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ).
Минпромторг предлагает ввести маркировку и сбор на электронику Как выяснил "Ъ", правительство может обязать производителей и импортеров электроники маркировать электронно-компонентную базу (ЭКБ) через систему, оператором которой будет ООО "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ).
Королева Великобритании Елизавета II приказала помощникам спланировать судебное разбирательство, в случае если заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл о королевской семье можно будет расценить как клевету, сообщает таблоид Sun со ссылкой на источник.
Порядка 500 млрд рублей потребуется для выплаты по 10 тысяч рублей всем пенсионерам в России в 2021 году, сообщил ТАСС в воскресенье первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Нежелание многих лидеров западных стран участвовать в "Крымской платформе", начинающей свою работу 23 августа, связано с опасениями реакции со стороны России - такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский накануне мероприятия.