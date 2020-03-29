Коронавирус

ИзвестияИзвестияМинпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса

Мантуров в своем письме отметил, что из-за распространения коронавируса оборот предприятий общепита, непродовольственной торговли и бытовых услуг в России снизился на 50–80%. По его мнению, при оптимистичном сценарии развития такая ситуация может продлиться до шести месяцев.
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с чего всё началось

Мантуров направил кабмину предложения по экстренной поддержке потребрынка

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения по экстренным мерам господдержки сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости, сроком на полгода.
ТАСС09:21

Подробнее о событии

СМИ сообщили о просьбе Минпромторга отменить НДС для фирм потребрынка

RT на русском10:25

Минпромторг предлагает срочные меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за коронавируса

Коммерсантъ10:17

Минпромторг: максимальная ставка кредитов для общепита должна быть ограничена 8%

ТАСС09:28

Минпромторг спрогнозировал срок окончания кризиса потребрынка в России

Известия10:36

Минпромторг подготовил предложения по поддержке российских предпринимателей

Красная весна09:46

Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20%

РБК08:45

Минпромторг предложил отменить НДС для предприятий потребрынка

Газета.Ru09:38
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Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Общество

Москвичей начали по громкой связи призывать остаться дома

Московский Комсомолец 08:32
Здоровье

Когда отступит коронавирус: пророчество Ванги

Коронавирус меняет мир и о том, каким он будет после пандемии, никому неизвестно.
Shraibikus News 09:38
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ 10:07
Общество

Жириновский раскритиковал Лукашенко за игру в хоккей во время пандемии

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике президента Белоруссии Александра Лукашенко за недостаточные меры по пресечению угрозы распространения коронавирусной инфекции.
РБК 09:45
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Общество

Роспотребнадзор призвал родителей реже отпускать детей на улицу

«Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
REGNUM 27 марта в 22:07
Общество

Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом

По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи.
Lenta.ru 07:48
Общество

Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:08
Происшествия

Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили

Пожарные полностью потушили крупное возгорание камыша в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 19:12
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

РБК 27 марта в 14:38
Общество

В Башкирии официально подтвержден пятый случай заражения коронавирусом

В Башкортостане выявлен новый случай заражения коронавирусной инфекцией, уже пятый с начала эпидемии.
МонаВиста 08:08
Здоровье

В Марий Эл впервые выявлены два случая заражения коронавирусом

Йошкар-Ола, 29 марта 2020, 18:55 — REGNUM В Марий Эл впервые подтверждены два случая заражения коронавирусом.
REGNUM 11:55
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания в России пандемии коронавируса

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля-начале мая, пишет Вечерний курьер.
Вечерний курьер 07:46
Здоровье

Названа смертельная опасность грейпфрута

Употребление грейпфрута в сочетании с приемом лекарственных препаратов может нанести серьезный вред организму вплоть до летального исхода, сообщает онлайн-газета SasaPost.
РИА Новости 11:05
Наука

Как хронический стресс меняет мозг

Хронический стресс может привести и к депрессии. Уменьшенный гиппокамп чаще наблюдается у пациентов с депрессией, чем у здоровых людей.
Популярная механика 10:50
Общество

В Китае остановили распространение коронавируса

Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
RT на русском 06:14
Футбол

К. Родригес: думаю, у Черчесова не очень хороший характер

Думаю, у Черчесова не очень хороший характер. Каждый сам знает, что ему делать и как обращаться с другими людьми.
Чемпионат вчера в 15:50
Политика

Зеленский потребовал обеспечить украинцев масками по доступной цене

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правительства и глав ведомств, отвечающих за борьбу с COVID-19, проследить за тем, чтобы медицинские маски продавались в аптеках страны по доступным ценам.
Украина.ру 09:33
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия вчера в 20:28
Происшествия

В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM вчера в 18:34
Политика

Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.
Газета.Ru 11:52
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

Штраф для граждан за нарушение карантина составит до 300 тыс. рублей

Штраф за первое нарушение карантина для граждан составит 15-40 тыс. рублей, для должностных лиц – 50-150 тыс. рублей, для юридических лиц – 200-500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.
Инфорос 26 марта в 12:45
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Кино

Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»

Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Popcornnews.ru 27 марта в 06:40
Шоу-бизнес

Папа Римский прислал письмо в Коммунарку

RT на русском 10:54
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
РИА Новости вчера в 09:59
Армия и оружие

В Китае раскрыли «секрет» расположения ракет внутри истребителя Су-57

В Китае раскрыли «секрет» расположения ракет внутри истребителя Су-57.
Ferra 10:19
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