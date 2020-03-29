Коронавирус
ИзвестияМинпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса
Мантуров в своем письме отметил, что из-за распространения коронавируса оборот предприятий общепита, непродовольственной торговли и бытовых услуг в России снизился на 50–80%. По его мнению, при оптимистичном сценарии развития такая ситуация может продлиться до шести месяцев.
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с чего всё началось
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения по экстренным мерам господдержки сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости, сроком на полгода.ТАСС09:21
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Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Общество
Москвичей начали по громкой связи призывать остаться дома
Здоровье
Когда отступит коронавирус: пророчество Ванги
Коронавирус меняет мир и о том, каким он будет после пандемии, никому неизвестно.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
Общество
Жириновский раскритиковал Лукашенко за игру в хоккей во время пандемии
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике президента Белоруссии Александра Лукашенко за недостаточные меры по пресечению угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Общество
Роспотребнадзор призвал родителей реже отпускать детей на улицу
«Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Общество
Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом
По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи.
Общество
Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса
Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Происшествия
Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили
Пожарные полностью потушили крупное возгорание камыша в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Энергетика
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
Общество
В Башкирии официально подтвержден пятый случай заражения коронавирусом
В Башкортостане выявлен новый случай заражения коронавирусной инфекцией, уже пятый с начала эпидемии.
Здоровье
В Марий Эл впервые выявлены два случая заражения коронавирусом
Йошкар-Ола, 29 марта 2020, 18:55 — REGNUM В Марий Эл впервые подтверждены два случая заражения коронавирусом.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания в России пандемии коронавируса
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля-начале мая, пишет Вечерний курьер.
Здоровье
Названа смертельная опасность грейпфрута
Употребление грейпфрута в сочетании с приемом лекарственных препаратов может нанести серьезный вред организму вплоть до летального исхода, сообщает онлайн-газета SasaPost.
Наука
Как хронический стресс меняет мозг
Хронический стресс может привести и к депрессии. Уменьшенный гиппокамп чаще наблюдается у пациентов с депрессией, чем у здоровых людей.
Общество
В Китае остановили распространение коронавируса
Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
Футбол
К. Родригес: думаю, у Черчесова не очень хороший характер
Думаю, у Черчесова не очень хороший характер. Каждый сам знает, что ему делать и как обращаться с другими людьми.
Политика
Зеленский потребовал обеспечить украинцев масками по доступной цене
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правительства и глав ведомств, отвечающих за борьбу с COVID-19, проследить за тем, чтобы медицинские маски продавались в аптеках страны по доступным ценам.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Происшествия
В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции
Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
Политика
Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
Общество
Штраф для граждан за нарушение карантина составит до 300 тыс. рублей
Штраф за первое нарушение карантина для граждан составит 15-40 тыс. рублей, для должностных лиц – 50-150 тыс. рублей, для юридических лиц – 200-500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Кино
Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»
Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Шоу-бизнес
Папа Римский прислал письмо в Коммунарку
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
Армия и оружие
В Китае раскрыли «секрет» расположения ракет внутри истребителя Су-57
В Китае раскрыли «секрет» расположения ракет внутри истребителя Су-57.